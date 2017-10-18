Haber: Semih Baykal

İlimiz Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde yaşlı bir kadına ait kedi yoldan geçen araçlardan ve vatandaşlardan korkarak söğüt ağacına çıktı. Çevredeki vatandaşlar kediyi ağaçtan indirmek için uzun süre çaba harcadı. Bir türlü ağaçtan kediyi indiremeyen vatandaşlar durumu Bolu Belediyesine İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler merdiven yardımıyla kediyi çıktığı ağaçtan aşağıya indirerek yara almadan kurtardı. Ağaçtan aşağıya inen kedi koşarak olay yerinden uzaklaştı. Kedinin edinilen bilgilere göre hamile olduğu öğrenildi.