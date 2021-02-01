Ağacı gelişi güzel budadılar

SEDAŞ ekipleri tarafından Uğur Mumcu Parkında budanan ağaç, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Ağaçtan düşen iri dal parçaları parkta bulunan doğalgaz dağıtım istasyonuna zarar verdi.

Ağacı gelişi güzel budadılar

Haber: Ceylan Beykoz

SEDAŞ ekipleri, hafta sonu Uğur Mumcu Parkında bulunan bir ağacı elektrik hatlarına zarar verdiği gerekçesiyle budadı. SEDAŞ ekiplerinin çalışmasını gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. SEDAŞ ekiplerinin kontrolsüz bir şekilde budadığı ağacın kopan dalları parkın hemen yanında bulunan doğalgaz terfi istasyonunun üzerine düştü. Düşen büyük dal parçaları, doğalgaz istasyonunu koruyan telleri eğerek doğalgaz vanalarının üzerine düştü.

Ağacın gereğinden fazla ve gelişi güzel kesilmesine sinirlenen vatandaşlar durumu Bolu Belediyesine haber verdi. SEDAŞ ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından olay yerine gelen Zabıta ekipleri yapılan işlemi görüntüleyerek parktan ayrıldılar.

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