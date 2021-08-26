Ağacın altında kaldı hayatını kaybetti

Mengen ilçesinde kesim yapılan ormanlık alanda devrilen ağacın altında kalan 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Nebiye Yiğit hayatını kaybetti.

Ağacın altında kaldı hayatını kaybetti

Haber: Okay Özcan

Olay, Mengen ilçesine bağlı Yellice Demirciler Köyü sınırları içerisinde bulunan Kese Dağı mevkiinde meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan Mustafa-Nebiye Yiğit çifti ağaç kesimi için ormanlık alana gitti. Evli çift, kestikleri ve askıda kalan bir ağacı traktör ve halat yardımıyla çekmeye çalıştı. Bu esnada yön değiştiren ağaç Nebiye Yiğit’in üzerine devrildi.

38 yaşında ve 4 çocuk annesi Nebiye Yiğit olay yerinde can verdi. Kaza ihbarı sonrası olay yerine 112 Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nebiye Yiğit’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Genç kadının cenazesi Yellice Demirciler Köyü’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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