Ağacın dalına oğul yapan arılar kovana yerleştirildi

Haber: Ceylan Beykoz

Salıbeyler yaylasında yaşayan ve emekli olduktan sonra amatör olarak arıcılık yapan Ahmet Necati Özdemir, arı kovanında bulunan binlerce arının bahçesinde bulunan bir ağaçta oğul yaptığını gördü. Bunun üzerine koruyucu maskesini takan Özdemir, ağacın alt kısmına bir kovan getirdi ve kovanın önüne beyaz örtü serdi. Daha sonra Özdemir, merdivenle ağaca çıktı ve arıların bulunduğu dalı silkeleyerek, yerde bulunan örtünün üzerine düşürdü.

Örtünün üzerine düşen binlerce arının kovana girmesi için Özdemir, körük yardımı ile arıların üzerine duman püskürttü. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Özdemir, ağaca oğul yapan arıları kovana yerleştirdi.

Arıların oğul yapma döneminin olduğunu ifade eden Özdemir, yaptığı açıklamada, kendisinin bir kovan arısının olduğunu belirterek, "Yağışların fazla olması nedeniyle kovanımda bulunan arılar 10 gün arayla iki kere oğul yaptı. Kovandan çıkan binlerce arı kovana en yakın uygun ve sağlam bir yerde oğul yapıyor. Orada arılarla ilgilenmediğin zaman bir başka yere giderek orada oğul yapmayı sürdürüyor" diye konuştu.