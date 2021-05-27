Ağaçlandırma sahası arazi hazırlığı hizmeti alınacak



ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Orman İşletme Müdürlüğü, Köroğlu Orman İşletme Şefliği 8,10 nolu bölmeler Ağaçlandırma Sahası Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel İhata Hizmet Alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 16:37