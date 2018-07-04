Haber: S. Özge Yücel

Göynük Orman İşletme Şefliğine bağlı Bozcaarmut köyünde Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen yol kenarı ağaçlandırmasında dikilen fidanların, çevre ve hayvan baskısının önüne geçilmesi amacıyla ahşap kafeslerle koruma altına alındığı ve Hacımahmut şefliğine bağlı Safranlar köyünde 2014 yılında gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında dikilen ceviz fidanlarının bakım çalışmaları, İŞKUR işçileri tarafından yapılan ot-alma çapalama ve sürgün kontrolü ile başarılı bir şekilde gerçekleştiği ifade edildi.

Proje sahasındaki bakım çalışmalarının İşletme Müdürü ve Ağaçlandırma Mühendisi tarafından denetlendiği, İŞKUR çalışanlarına gerekli teknik bilgilerin verildiği belirtildi.

Bakım çalışmaları devam eden fidanların gelişim düzeylerinin de oldukça iyi olduğu ve dikilen fidanların önümüzdeki yıllarda Göynük için önemli bir oksijen ve rekreasyon kaynağı olacağı belirtildi.