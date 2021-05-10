Ağaçlar donmasın diye önlem aldılar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da Mayıs ayı olmasına rağmen zirai don uyarısı tehdidine karşı meyve üreticileri çiçeklerin zarar görmemesi için tenekelerde ateş yakarak ısı oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde 2 gün boyunca zirai don yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Uyarının ardından gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 7 derecelere kadar düşmesiyle meyve üreticileri çiçek açan ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerindeki ağaçların altında tenekelerle ateş yaktı.

“İLK DEFA MAYIS AYINDA DONLA KARŞILAŞTIM”

Bolu’nun Küçükberk Mahallesi’nde evinin bahçesinde meyve ağaçları bulunan İlker Karaoğulları, ilk kez ağaçların bu kadar yoğun çiçek açtığını ve ağaçları korumak için çalışma başlattıklarını söyledi. Karaoğlulları, “30’a yakın meyve ağacım var. 20-25 yıldan beri ilk defa meyve ağaçlarında bu kadar çiçek oluştu. Mayıs’ın 10’unda ziraat odası başkanının uyarısıyla don olacağı uyarısını aldık. Yıllardan beri de ilk defa Mayıs ayında don olayıyla karşı karşıya kaldık. Don olayından kurtulmanın en kolay yolu tenekelerle ateş yakarak donu önlemek için bir ısı oluşturmaya çalışıyoruz. Ağaçlardaki çiçekleri korumaya yönelik bir eylem türü. Bunu da sabaha kadar yaparak ağaçlarımızı koruyabildiğimiz kadar koruyacağız” dedi.