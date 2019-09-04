Ağaçlar kesilmiyor, taşınıyor

Haber: Esra Perçin

Bolu Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken “doğa hassasiyetini” ön planda tutuyor. Bolu Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol açma ve genişletme, dönel kavşak, orta refüj, kilitli parke taşı döşemesi gibi üst yapı ve altyapı çalışmalarında doğaya ve ağaçlara asla zarar verilmiyor.

TEK BİR AĞACIN KESİLMESİNE DAHİ MÜSAADE EDİLMİYOR

Öyle ki çalışmalar esnasında engel teşkil eden tüm ağaçlar belediyeye ait ağaç sökme ve dikme makinesi ile özenle yerlerinden sökülerek başka bir yere naklediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sökümü ve nakli sağlanan ağaçları uygun görülen başka bir yerde toprakla buluşturuyor. Bu sayede Bolu Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarında tek bir ağacın dahi kesilmesine müsaade etmiyor.