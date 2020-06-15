Ağaçlara dadandılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaz aylarının başında kış uykusundan kalkan ve genellikle yavrularıyla birlikte dolaşan ayılar meyve bahçelerine musallat oldu. Seben ilçemizde sıkça yaşanan ayıların bahçelere zarar vermesi vakalarına bir yenisi eklendi. Kiraz üreticileri, ayılardan gelebilecek zarar nedeniyle bahçelerinde ateş yakıp sabaha kadar nöbet tutuyor. Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı yerlerden İlimizin Seben ilçesinde çiftçiler, büyük kısmı kirazlara ayıların zarar vermemesi için gece gündüz mücadele ediyor.

AĞAÇLARA DADANDILAR

Bahçesinde "ayı" nöbeti tutan kiraz üreticilerinden Faruk Bağçıoğlu, meyvelerin olgunlaşmasıyla ayıların bahçedeki ağaçlara dadandığını söyledi. Yaklaşık 10 gündür ayıların birçok ağaca zarar verdiğini anlatan Bağçıoğlu, "300 kiraz ağacımız var. yüksek rakımlı bu tarlamızda hasadın başlamasından bu yana ayı nöbeti tutuyoruz. Ayıdan korunmak için de geceleri ateş yakıp tüfeklerle bekliyoruz. Bir gece gelmediğimizde bile ayılar birçok ağaca zarar vererek kirazları yiyor. Ağacı kökünden söktüğü günler de oluyor. En son dün işimiz çıktığı için buraya gelemediğimizden dolayı bahçeye girip 4 ağacımıza zarar vermişler. Duman kokusu almayınca bunu çok daha rahat şekilde yapıyorlar” şeklinde konuştu.