Ağaçlara damga vurdular

Haber: Volkan Yılmaz

Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Sofular Orman İşletme Şefliği 11 nolu bakım ve seçme bölmesinde 2021 damga eğitim ve tatbikat uygulaması yapıldı. Mengen Orman İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner ve İşletme Müdür Yardımcısı Osman Özdemir tarafından verilen eğitime Mengen Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı.

Eğitimde bakım ve seçme ormanlarında uygulanacak damga yöntemleri anlatıldı. Arazide Kayın Sarıçam (KnÇscd3) ve Göknar Kayın (GKnA) meşçerelerinde damga uygulamalı olarak gösterildi. Damga sonrası örnek bir kayın ağacında kesim işlemi yapıldı. Kesim işleminden sonra ağacın boylaması ve sınıflandırılmasıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda damga ve üretim çalışmalarında olası sorunlara karşı ne yapılması gerektiği anlatıldı. İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner’in kazasız ve başarılı bir yıl geçirilmesi dileklerinin ardından eğitim sona erdi.