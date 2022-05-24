Ağaçların enjeksiyon uygulaması ile aşılanması

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl şehrimizde bulunan ağaçlarda gerçekleştirilen ve %100 başarı sağlayan enjeksiyon uygulaması ile aşılama sistemi bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla hem ağaçlar hastalıklara karşı korunuyor hem de bu ağaçlarda vektörler oluşmuyor.

‘GÜVERCİN BİTİ’ OLARAK BİLİNEN MEŞE PARAZİTİNİ BÜYÜK ORANDA AZALTTI’

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Uzman Biyolog Tural Ateş; “Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak geçen sene başladığımız enjeksiyon yardımı ile ağaçları aşılama sistemimiz bu sene de tüm hızıyla devam etmekte. Yaptığımız mücadele sonucunda üniversiteler ve orman mühendisleri tarafından gerçekleştirilen laboratuvar sonuçlarında %100 başarı aldığımız gözlemlenmiştir. Bu işlemin sonucunda ‘Güvercin biti’ olarak bilinen meşe parazitinin popülasyonunda büyük oranda bir düşüş görünmüştür. Bu sebeple bu sene yeniden bu ağaç enjeksiyon uygulamasını yapmaktayız” dedi.

Ağaç aşılama uygulamasının yanı sıra özellikle sivri ve karasinek ile mücadele için, sulak yerler, sazlıklar ve dereler başta olmak üzere şehirdeki birçok noktada da ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.