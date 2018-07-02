HABER:Aysun Beykoz

Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gürpınar İşletme Şefliğinde dikili satış için belirlenen bölmelerde hazırlıklara başlanıldı ve dikili satış için gelinen Dağhacılar köyünde Dikili Ağaç Satış Esaslarına göre belirlenen ağaçlarda verim yüzdesi hesaplama çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalarla Orman Genel Müdürlüğü’nün sanayinin talep ettiği ürünleri karşılayabilmek ve ihtiyaç doğrultusunda çözüm olabilmesine katkı sağlayacağı bildirildi.