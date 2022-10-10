Ağaçtan düşme vakaları arttı

Haber: Süleyman Kurt

Bolu kent merkezi, ilçe ve bağlı köylerinde son bir hafta içerisinde aralarında kadınların da yer aldığı 10’un üzerinde kişi ceviz ağacından düşerek yaralandı. İl ve ilçelerde ağaçtan düşerek yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan bazı vatandaşların ağır travma geçirdiği belirtildi. Beyin travması, kol ve bacak kırıklarının sıkça yaşandığı düşme vakalarının sonuncusu Mudurnu Bostanlı köyünde yaşandı. Ceviz hasadının ya “çırpma sırığı” denilen ağaç dalı yardımıyla cevizin meyveli dallarına vurularak düşürülmesi ya da cevizin yeşil kabuğunun iyice açmasını bekleyip sallanarak düşürülmesiyle gerçekleştirilebildiğini belirten köylüler, bazı vatandaşların cevizin açma döneminde kuşlar ve diğer bazı hayvanlar tarafından toplanması nedeniyle erken çırpıldığını ve düşme vakalarının da büyük oranda bu dönemde gerçekleştiğini kaydetti.