Ağaçtan düşüp öldü...

Olay, geçtiğimi Pazar günü ilçeye bağlı Aktepe köyünde meydana geldi. Evinin bahçesindeki ceviz ağacına tırmanan Naci Soydan, ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Soydan'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Naci Soydan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 5 gündür yaşam mücadelesi veren yaşlı adam, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Naci Soydan'ın köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.