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15 Mart 2017 Çarşamba
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    • Ağca açtı ağzını yumdu gözünü

    F Tipi Cezaevi'nde yatan ve geçtiğimiz hafta bağırsak yırtılması nedeniyle ameliyat olan ve tedavisi hastanede devam eden Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmek isteyen Mehmet Ali Ağca'ya Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından izin çıkmadı.

    15 Mart 2017 Çarşamba 08:37
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    Ağca açtı ağzını yumdu gözünü

     

    Haber; Faruk ÇİĞDEM

    1981 yılında Papa II. Jean Paul'e suikast girişimiyle tüm dünyanın tanıdığı, gazeteci Abdi İpekçi suikastının faili ve 33 yıl hapis cezası yattıktan sonra serbest kalan Mehmet Ali Ağca, “Hollanda hükümetine, batı emperyalizmine şunu söylüyorum. Akıllı olun, ayağınızı denk alın. Türk milletine dokunan pişman olur, Türk milletinin öfkesi dünyayı yıkar” dedi. Ağca, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin önüne gelerek Alaattin Çakıçı'nın avukatı Can Sevinç ile bir süre görüştü. Avukat Sevinç, Mehmet Ali Ağca'nın selamını Alaattin Çakıçı'ya ileteceklerini söyledi. Ağca 31 Ocak tarihinde Bolu F T ipi Cezaevinde Çakıcı’yı ziyaret etmişti.

    Hastanenin önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Ağca, “Bu kez savcılık izin vermedi. Olsun yine avukat Can Sevinç vasıtasıyla Alaattin kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ilettim Allah şifa versin” dedi.

     

    Türk'ün öfkesi dünyayı yıkar

    Mehmet Ali Ağca, Hollanda hükümetinin bakanlara ve Türk vatandaşlarına uyguladığı politikayla ilgili, “Bu arada Hollanda hükümeti denilen aşağılık çakal sürüsünün Hollanda caddelerinde Türk milletinin evlatlarını yere atıp köpeklere parçalatmaları, bayraklarımızı çiğnemeleri bu aşağılık hareketleri lanetliyorum. Hollanda hükümetine, batı emperyalizmine şunu söylüyorum. Akıllı olun, ayağınızı denk alın. Türk milletine dokunan pişman olur, Türk milletinin öfkesi dünyayı yıkar” ifadelerinin kullandı.

     

    Avrupa Türkiye’den korkuyor

    Avrupa’nın Türkiye’nden korktuğunu söyleyen Ağca, “Bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Hastanedeyiz bir hasta Avrupa var. Hasta Avrupa’yı tedavi etmemiz lazım. Türkiye gelişiyor, Türkiye yükseliyor, Türkiye büyük bir dünya gücü olmaya aday. Tabi Avrupa bugün hasta adam, Avrupa bir çöküş sürecinde, siyasi ekonomik sosyal bir çöküş sürecindeki Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor. Türkiye'den korkuyor. Dünyayı tekrar Türklerin yönetmesinden korkuyorlar. Bu olayın bir tarafı” dedi.

    Wilders denilen aşağılık adam

    Ağca, “Bu olayların görünmeyen bir tarafı var. Şimdiye kadar kimsenin temas etmediği, Avrupa'da yükselen Türk İslam düşmanlığı dünyayı yöneten satanist siyonist çetenin bir projesidir. SamuelHuntington'a bir kitap yazdırdılar ‘medeniyetler çatışması’ diye. Bu olaylar bu medeniyetler çatışmasına benzin döken alçakların, provokatörlerin kışkırttığı olaylar maalesef. Bunların ardındaki casuslardan bir tanesi de Hollandalı siyasetçi GeertWilders’dir. GeertWilders, satanist siyonist, Hristiyan değil, dinsiz bir adam. Medeniyetler çatışmasını kışkırtmak istiyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyiz. Biz büyük Türkiye olarak Avrupa halkını da bu bataklıktan kurtarmak istiyoruz. Bu GeertWilders denilen aşağılık adam diyor ki, Kuran'ı Kerim yasaklansın. Kuran'ı Kerim'de merhamet var, vicdan var, insanlık var. Kuran'ı Kerim insanlığın ışığıdır. Yasaklanması gereken kitap sizin kitabınız. Talmut şeytanın kitabı Talmut yasaklansın” diye konuştu.

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