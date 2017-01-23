banner128

banner101

23 Ocak 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ağır aksak eksik

    Makinist yazdı...

    23 Ocak 2017 Pazartesi 08:10
    Bu haber 37 kez okundu
    Ağır aksak eksik

    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geçtiğimiz Perşembe akşamı Belediye Başkanı  Alaaddin Yılmaz ilimizde görev yapan gazeteci kardeşlerime yemek vermiş.  Yemeğin ardından Başkan konuşma yapmış. Aldığım duyumlara göre kendisine konuşma metni hazırlamayan basın müdürüne inat almış eline mikrofonu uzun bir konuşma yapmış…

    Ardından Cemiyet Başkanı Velioğlu gecenin anlam ve önemine binaen konuştuktan sonra Başkanın ne kadar mülayim, ne kadar hoşgörülü olduğuna  da değinmiş. Konuşmalar bitince Başkan Yılmaz gazetelere, ulusal ajansların il temsilcilerine, kamu kuruluşlarının basın müdürlerine birer plaket vermiş…

    Zorlu çalışma şartlarına rağmen görevini layıkıyla yapan arkadaşlara gösterilen bu jest için ben de Başkanı ve Belediye Basın ekibini tebrik ediyorum. Dışarıdan bakınca buraya kadar her şey güzel.  Şimdi bir de içerden bakalım;  Başkan Alaaddin Yılmaz hasta olması sebebiyle performansı oldukça düşük. Basın toplantılarında sergilediği esprili yaklaşımdan yapar gibi olmuş ama nafile. Basın Müdürü Ayşe her zaman ki gibi oldukça heyecanlı ve tedirgin. Cemiyet Başkanı Bülent kendinden beklenenin dışında bir hareket yok. Zaten farklı bir hareket beklemek hata olur. Başkandan çekindiğini Bolu da bilmeyen yok…

    Gece de Valilik Basın Müdürü Nurhan hanım da plaket almış. Bolu için büyük bir şans olduğunu buradan söyleyeyim.  Özverili, güler yüzlü tavırlarıyla Bolu Basının gönlünde taht kurmuş sevilen bir isim. Kendisini de tebrik ediyorum. Bolu İl Genel Meclisi Basın Danışmanı Umut Dura da plaket alanlar arasında. Umut da arkadaşları arasında sevilen efendi kişiliği ile tanınan bir isim…

    Yemeğe katılanları saymıyorum ama katılmayan ve büyük eksik olan biri var. Basın İlan Kurumu İl Müdürü Ümit Kızılteke. Plaket verilmesini beklemiyordum ama en azından Kurumu temsilen geceye katılmasını beklerdim.  Büyük eksiklik. Gözlemlediğim kadarıyla gece de eksik ve hata çok, hepsini buradan yazıp şimşekleri Ayşe’ye çekmek istemediğim için burada belirtmeyeceğim…

    Basın Camiasındaki trafiği anlatacağım bir daha ki yazımda… Şimdiden beklemeye başlayın…

    Anahtar Kelimeler: Makinist, Yazdı...

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Makinist Makinist Ağır aksak eksik
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı(2)!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Vurun Kahpeye
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR CUMHURİYET
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’ya Ata Diyarı”Moğolistan”dan Gençler…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADIN CİNAYETLERİ ARTIK DURSUN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Dünden Bugüne
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yerli malı yurdun malı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129