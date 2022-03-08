Ağır Ceza Mahkemesi çiçek açtı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş. Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdari Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ile Bolu Barosu Başkanı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle, Bolu Adliyesinde görev yapan Hakim, Savcı, katip kadın personeli unutmayarak karanfil ve çikolata hediye ettiler.

En güzel kutlama anları ise Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yapan Başkan Hakim Hatice Miran Bektaş, üye hakimler Özlem Can, Hatice Kul Tarımcı ve katip Sevinç Aksoy’a güzel bir sürpriz yapıldı. Duruşma sırasında salona giren Başsavcı Bektaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Özalp, Bolu İdari Mahkemesi Başkanı Delal ile Baro Başkanı, ellerindeki karanfil ve çikolataları Mahkeme Başkanı, üye, savcı katip kadınlara karanfillerin hediye edilmesi çok güzel ve anlamlı sahnelere neden oldu.