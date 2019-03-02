Ağır Cezada yargılandılar görevlerinden alındılar

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Mengen PTT’sinde görevli M.A. zimmet suçundan, Gerede PTT’sinde çalışan kadın görevli R.M. görevi kötüye kullanmak suçundan Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandılar.

Yargılanma sonrası 1 yıl 8 a hapis cezasına çarptırılan iki memur, yüz kızartıcı suç işledikleri gerekçesiyle devlet memurluğu görevinden ihraç edildiler. Görevlerinden ihraç edilen bu iki personel bundan böyle hiçbir kurumda devlet memuru olarak görev yapamayacaklar.

Mengen PTT’sinde çalışan M.A.’nın PTT şubesinin paralarını zimmetine geçirmekten, Gerede PTT’sinde çalışan kadın personelin ise kredi kartı puanlarını yükseltmek için hayali havale giriş ve çıkışı yapmaktan dolayı yargılandıkları öğrenildi.