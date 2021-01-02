Ağır hasta sayısı düşüşte

Haber: N. HalidAltundal

Koronavirüs salgınının ülkemizdeki son 24 saatlik verileri açıklandı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Sayfasından paylaşılan verilere göre son 2 Ocak 2021’de ülkemizde 149 bin 218 koronavirüs testi yapılan. Testler sonucunda 11 bin 180 vaka tespit edilirken bin 713 kişi ise hasta olarak saptandı.

Alınan sıkı tedbirler sayesinde büyük bir düşüş eğilimine giren koronavirüs salgını dolayısıyla son 24 saatte ise 202 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 bin 672 vatandaşımız ise sağlığına kavuştu. Son açıklanan verilerle birlikte ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden beri 24 milyon 811 bin 888 test yapıldı. 21 bin 295 vatandaşımızın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkemizde 2 milyon 232 bim 35 vakanın 2 milyon 126 bin 432’si iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son rakamlara göre yaptığı açıklamada, “Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz” dedi.