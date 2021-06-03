Ağır hasta sayısı düşüyor



Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs itibariyle başlatılan kademeli normalleşme süreci Haziran ayında da devam ediyor. Gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası kapalı olan ve kısıtlı hizmet veren işyerlerinin faaliyetlerine belirlenen kurallar çerçevesinde izin verildi. Günlük açıklanan koronavirüs vaka tablosunda ise rakamlar inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Vaka sayısının 5 bin seviyesine inmediği tabloda hasta sayısı ve vefat sayısında düşüşler devam ediyor. Toplam ağır hasta sayısının son 10 günde 500’den fazla düşmesi salgınla mücadelede umut veriyor.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Sayfasında açıklanan son tablolarda günlük vaka sayısı 6-7 bin seviyesinde seyrediyor. Son olarak açıklanan 2 Haziran 2021 tarihli koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre 24 saatte 7 bin 181 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 586 olarak belirlenirken vefat sayısı 112 olarak gerçekleşti. 7 binden fazla vakaya karşılık ise 7 bin 372 kişi ise iyileşti.