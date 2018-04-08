Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Almacık Bölge Şefliği orman kesim sahasında yapılan tatbikata, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, Bolu Orman Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Almacık Bölge Şefi Özgür Altınkaya, Mudurnu'daki orman kooperatiflerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile köylüler ve orman muhafaza memurları katıldı. Tatbikat öncesinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler verilirken, kesim sırasında yaralanmaları önleyen baret, maske, eldiven, kıyafet ve botların özellikleri anlatıldı.

Bölge Müdürlüğü yetkilerinin açıklamalarının ardından, tatbikata katılan orman işçilerine hangi ağaçların kesime uygun olduğu, kesim yöntemleri, motorlu testere kullanımı, ağaç oyum alma, ağacın devriliş yönünü belirleme ve kesim tehlikeleri konularında eğitim verildi. Eğitimin ardından belirlenen bir kayın ve köknar ağacı kesilerek anlatılanlar uygulandı.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, yaptığı açıklamada, amaçlarının piyasa isteklerine göre düzgün mal üretmek olduğunu ifade ederek, "Elimizdeki bu emvalleri en iyi şekilde değerlendirmek, diğer sektörlerde olduğu gibi yine ormancılık sektöründe de gündem olan iş sağlığı konusunda gerekli bilgilendirmeyi yaparak özellikle orman köylüleri ve kooperatiflerinin kazasız belasız piyasa şartlarına uygun üretim yapması için bu çalışmaları yapıyoruz. Emvalleri zayi etmeden piyasa şartlarına en uygun şekilde üreterek ülke ekonomisine kazandırıyoruz." dedi.

Orman işçiliğinin ağır iş sektörüne giren bir meslek kolu olduğunu kaydeden Özer, "Çalışma şartları çok riskli. Burada en büyük tehlike ağaç yıkılırken ağaç altında kalma veya üretim sahasında tomrukların altında kalma. Bu tür durumlarda ölümle sonuçlanan çok kötü kazalar olabiliyor. Bu tür eğitimlerle bunları en aza indirebilirsek ve basit yaralanmalarda neler yapılması gerektiğinin bilgisini verebilirsek inşallah birçok olayın önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.