Ağıralioğlu; “AK Parti Bolu Beyidir”

Haber: Aysun BEYKOZ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun Bolu programı ile ilgili ilk ziyaret durağı Bolu Belediyesi oldu. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve partililer tarafından karşılanan Ağıralioğlu belediye başkanlığı makamını ziyaret etti. Belediye başkanlığı görevini vekâlet eden ve İYİ Parti’den belediye meclis üyesi olarak seçilen belediye başkanlığı görevine vekâlet eden belediye başkan yardımcısı Mansur Şen Ağıralioğlu’nu karşıladı. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Ağıralioğlu Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

BELEDİYEYİ KAZANDIK

Gerçekleşen ziyaretten memnun olduğunu söyleyen Belediye Başkan vekili Mansur Şen şu ifadeleri kullandı “Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Halk nezdinde size gösterilen ilgiyi görüyoruz ve bu durumdan büyük mutluluk duyuyoruz. Bolu’da ittifak olayında güzel bir durum sağlandı. Belediye başkanımız Sayın Tanju Özcan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret için İstanbul’a gitmesi gerekti o yüzden bugün kendisi burada olamadı. Onunda size selamlarını iletiyorum. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan güzel sonuç bizlerin bu makamlara olmasını sağladı. Arkadaşlarımız Chp ve İyi parti kadrolarımız uyum içinde seçim çalışmalarını yaptılar. Belediye’yi kazandık. Chp ve iyi Parti olarak Belediyede de uyum içinde çalışıyoruz. Elbette her partinin kendine ait bir kimliği var bizler elbette İyi Partinin kimliğine uygun bir anlayışımız var.

DERDİMİZ BOLU’YA HİZMET GETİRMEK

Mansur Şen’in ifadelerinden sonra İYİ Parti il başkanı Ahmet Örnekbaş şu açıklamaları yaptı: “Bizim partililerimiz dışında vatandaştan yoğun bir ilgiyle takip ediliyorsunuz. Sizin ağzınızdan İYİ Parti’nin politikaları daha iyi bir şekilde anlaşılıyor. Bu durumdan çok sevinçliyiz. Bolu’ya gelmiş olmanızdan çok mutluyuz. Başkanımızın da söylediği gibi 31 Mart yerel seçimlerinde Bolu’daki siyasi dengeleri arkadaşlarımızla birlikle analiz ettik. Bolu merkez ve ilçelerde ittifak arayışına girdik. Merkez ve bazı ilçelerdeki belediyeleri kazandık. Onlardan biride şu an burada bulunan Kıbrıscık belediye başkanı Emin Tekemen. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da o adaylarımızdan biridir. Meclislerde bu arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Derdimiz Bolu’ya hizmet getirmek. Bir taş alıp bir yerden bir yere koymaktır. İyi yöneticiyi kamuoyuna aktif bir şekilde sunmak. Bu anlamda Bolu belediyesinde ilk olarak tasarruflu bir politika izledik. 2020 yılında inşallah vaat edilen projeler hayata geçmeye başlayacak. 2020 yılında Bolu halkı ittifakın gücünü daha net bir şekilde görecektir.”

SİYASET KAVGA İŞİ DEĞİLDİR

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu bolu’da karşılaştığı ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ağıralioğlu İYİ Parti’nin Türkiye’de önemli bir siyaset misyonu yüklendiğini söyledi. Ağıralioğlu şunları söyledi “Beraber güzel işler yapabiliriz inşallah. Kuruluş vesileleriyle bir takım organizasyonlar yapıldı. Organizasyonlar dolayısıyla partinin sözcülerine konuşma hakkı doğuyor. Partilerin kurulduk diye toplanıp merasim yapmaları güzel değildir. Partilerin kutlama merasimleri şöyle olmalı ahili derki iyi ki kuruldunuz. Milletine iyi ki kuruldunuz dedirtebilmektir partinin kuruluşunu kutlaması. Bizim ittifakımızın, seçimde beraberliğimizin, milletimize verdiğimiz sözlerin millet vicdanında iyi ki seçimi aldınız. Biz size oy vermesek bile iyi ki size seçtiler. Önemli olan size oy vermeyenlere keşke size oy verseydik dedirtmek. Cumhur İttifakını seçen vatandaşlar nezdinde bunlar memleketin yükünü çeksinler teveccühüne mazhar olsunlar. Bize oy vermeyenlerin demesi lazım ki bunlar iyi ki var bunlar olmasalardı yarınlar için daha çok endişemiz olacaktı. Bu olaylara konu olabilmemiz lazım. Siyaset kavga işi değildir. Ümidi yöneten insanların işidir siyaset. Asabı bozuk adamın işi değildir. Siyaset tebessüm işidir. Milletin sizi gördüğünde bunlar can şenliğidir demesi lazım. Siyaset asabı bozuk insanlar gibi sağa sola bağırmak değildir. Tayyip Bey bu anlamda yeteri kadar asabı bozuk birisi bu ara. Sayın Cumhurbaşkanımız aklına ne gelirse geldiği gibi söyler, aklına gelenleri kızarak söyler. Kendisine oy vermeyenlerin hassasiyetlerini kulak arkası ediyor. Biz ona bu yüzden kızıyoruz. Dolayısıyla kızdıklarımız gibi işleri yapmamak lazım. Size oy vermemiş olabilir, her dediğinizi beğenmiyor olabiliriz, yaptıklarınızı tasvip etmiyor olabiliriz. Ama nihayetinde siz bizim de cumhurbaşkanımızsınız. Bizim hassasiyetlerimizi görmek zorundasınız. Memlekette sadece sizi seçenlerin cumhurbaşkanı gibi davranırsanız, hem makamınızı hem de siyaseti aşındırırsınız.

SÖZÜNÜ TUTAMAYANLAR SÖZÜNÜ TUTACAĞIZ

Maharet kendisi gibi olmayanların hakkını hukukunu muhafaza edebilmektir. Parti refahsıyla iş yapılıyor diye kızıyorduk. İlçeden referans getir cümleleri en çok rahatsız olduğumuz cümlelerdi. Kendi milletine ilçeden birinin referansıyla gel diyerek memleket yönetmek ne biçim bir üsluptur diye kızdık. Siyaset iddialarının gerçekleştirememiş kadronun elinden almamız yüktür bizim için. Tayyip Bey millete verdiği sözü tutsaydı bizim milletimiz abâd olacaktı. Vaat ettikleriyle bulduğumuz arasındaki fark bizim omuzlarımızda yüktür. Biz sizin hayalinizi kurup da yapamadıklarınızı yapmak gibi bir sorumlulukla siyaset yapıyoruz. Millet ittifakının da İYİ Parti’nin de amacı sözünü tutamamışların sözünü tutmak.

Ziyaret sonunda Ağıralioğlu’na Mansur şen tarafından çiçek ve Köroğlu rölyefi hediye edildi. Ağıralioğlu Köroğlu rölyefi alırken “İYİ Parti Türkiye’nin Köroğlu’sudur. Ak Parti Bolu Beyidir” dedi.