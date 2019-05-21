Ağız ve diş sağlığına dikkat!

Haber: Esra Öztürk

Ağız ve diş sağlığı konusu, büyük küçük herkesin üzerinde hassasiyetle durması gereken çok önemli bir konu. Bu konuda gerekli özenin gösterilmemesi ve günlük bakımların ihmal edilmesi durumunda bunun ileriki yıllarda hem önemli sağlık sorunları hem de yüklü tedavi masrafları olarak altından kalkması güç sonuçlar doğurması kaçınılmaz bir gerçek. İlimizde özel bir klinikte hizmet veren Uzman Diş Hekimi Ülkü Özan ve Uzman Diş Hekimi Fatih Özan da ağız ve diş sağlığı konusunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek, sağlıklı dişler için yapılması gerekenler ile Ramazan ayında nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşları bilgilendirdiler.

“AĞIZ BAKIMINIZA ÖZEN GÖSTERİN”

Öncelikle ağız bakımı ile ilgili merak edilenleri anlatan Uzman Diş Hekimi Ülkü Özan ve Uzman Diş Hekimi Fatih Özan, şu ifadelere yer verdiler: “Sağlıklı dişlerin için yapabileceğimiz en önemli şey iyi bir ağız hijyeni oluşturmaktır. Etkin yöntemlerle, doğru fırça ve uygun sürede dişler günde 2 defa mutlaka fırçalanmalıdır. Diş ipi ağız hijyen protokolüne mutlaka dahil edilmelidir. Mümkünse asitli ve şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır, tüketildi ise mutlaka dişler fırçalanmalıdır. 6 aylık düzenli diş hekimi kontrolleri ihmal edilmemelidir. Çocuklarda ise flor vernik ve fissur sealent uygulamaları çürüğe direnci artırır.

“ASİTLER UZUN SÜRE DİŞ ÜZERİNDE KALIRSA ÇÜRÜK OLUŞUR”

Yemeklerden sonra dişler üzerinde biriken yapışkan- renksiz tabakaya plak denir. Bu tabaka içindeki bakteriler asit üreterek dişlerimize zarar vermeye başlarlar. Asitler uzun süre diş üzerinde kalırsa çürük oluşur. Diş aralarında sertleşerek tartar dediğimiz diş taşlarını oluştururlar. Tartarlar ise dişetlerinde çekilme ve çene kemiğinde erimeye neden olur.”

“MACUN KULLANILMADAN DİŞLER FIRÇALANABİLİR”

Açıklamalarının devamında Uzman Diş Hekimi Ülkü Özan, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığının koruması için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Ramazan öncesi dönemdeki ağız durumu, ramazan dönemindeki süreci ciddi oranda etkiler. Ağızda mevcut dişeti problemleri ve çürük varsa; ramazan döneminde ilerleme hızları artabilir. Uzun süren susuzluk nedeni ile tükrük salgısı azalır, kıvamı değişir ve yıkama etkisi belirgin oranda düşer. Bu durum problemlerin ilerlemesi için uygun ortamı hazırlar. İftar ve sahurda yenen yemeklerden sonra ağızda asit artar. Uygun ortam oluşursa çürükler ve dişeti problemleri artar. İftar ve sahur sonrası çok iyi ağız bakımı yapılmalı, diş ipi kullanılmalıdır. Dil ve yanaklar fırçalamaya dahil edilmelidir. Gün içinde macun kullanılmadan dişler fırçalanabilir veya ağız su ile çalkalanabilir.”

“PLAKLA TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ SUNUYORUZ”

Son yıllarda toplumun ağız ve diş sağlığına yönelik farkındalığının ciddi oranda artış gösterdiğini ifade eden Ülkü Ozan ayrıca, “Hastalar artık diş estetiğini önemsiyor, beyaz ve düzgün dişler talep ediyorlar. Diş kaybetmek istemiyor, ileri tedavi yöntemleri kullanılarak dişlerin ağızda kalmasını tercih ediyorlar. Tüm bunlara bağlı olarak ağız hijyenini önemsiyor ve dolayısıyla dişlerini fırçalıyorlar. Çocuklarda önleyici tedavi olarak fissur sealent ve flor vernik uygulamaları yapılabilir. Sıklıkla dişlerindeki çapraşıklıklar için ortodontik tedavi talep ediyorlar. Tel kullanmaktan çekinen hastalarımız için; daha estetik ve daha konforlu olan plakla tedavi seçeneklerini sunuyoruz. Gülüşlerinin daha aydınlık olmasını isteyen hastalarımız ise bleaching olarak adlandırılan beyazlatma işlemlerimizi talep ediyor.

Özel ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilen ağız kokusu, yalnızca ağız bakımının ihmal edilmesine bağlı olarak değil, çeşitli hastalıklar sonucu da gelişebiliyor. Bu sorunun kişisel yöntemlerle giderilmeye çalışılması yerine, tedavi için mutlaka uzman yardımı alınması gerekiyor” diye konuştu.

“AĞIZ KOKUSUNUN NEDENİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI OLABİLİR”

Açıklamasında ağız kokusu ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgilendirmeler yapan Uzman Diş Hekimi Özan, şunları söyledi:“Ağız kokusu şikayeti ile gelen hastalarımız oluyor. Ağızlarını genel sağlığına kavuşturduktan sonra diş fırçalama ve diş ipi kullanma eğitimi veriyoruz.Ağız kokusu çürük ve dişeti hastalıklarından sonra diş hekimine başvurma nedenlerinden biridir. Birey sabah uyandığında oluşan ağız kokusundan şikayet edebilir. Bunun nedeni uyku esnasında bakteriyel etkinin devam etmesi ve tükrük salgısının azalmasıdır. Bu durumda hastaya iyi bir ağız hijyeni ve rutin doktor kontrolü önerilir. Alkol sigara ve yenilen yemeklere bağlı oluşan ağız kokularına geçici ağız kokuları adı verilir. Ayrıca ağız kokusunun nedeni solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları diabet gibi nedenler de olabilir.”

“DİŞLERİNİ ÇEKEREK, PROBLEMİ ORTADAN KALDIRIYORUZ”

Son olarak ise 20’lik dişlerin ağız ve diş sağlığı konusunda çok önemli bir yeri olduğunu belirten Özan, “20 yaş dişlerinde ağrı ve şişme şikayeti ile gelen hastalarımız oluyor. Lokal anestezi altında dişlerini çekerek, problemi ortadan kaldırıyoruz. Çürükten kaynaklanan şiddetli diş ağrıları ile gelen hastalarımız oluyor. Kanal tedavisi ile hem ağrıyı ortadan kaldırıyor, hem dişlerin ağızda kalmasını sağlıyoruz. Diş çürüğü şikayeti ile gelen hastalarımıza dişlerinin doğal renginde dolgular yaparak, hem estetiği sağlıyor, hem çürüğü ortadan kaldırıyoruz. Diş eksikliği nedeni ile beslenmede ve estetik konusunda sıkıntı yaşayan hastalarımız oluyor. Erken diş kayıpları nedeniyle daha ileri yaşta hissediyorlar ve mutsuz oluyorlar. İmplant uygulamaları, köprü planlamaları ya da hareketli protezlerle hastalarımızın şikayetlerini gideriyoruz” açıklamalarında bulundu.

Uzman Diş Hekimi Ülkü Özan ve Fatih Özan'ın klinklerinde verdiği hizmetler ise şunlar;

-Diş temizliği

-Diş beyazlatma

-Estetik dolgu

-Kanal tedavisi

-Gülüş tasarımı

-Kron- köprü çalışmaları

-20 yaş dişi çekimleri

-Şeffaf plakla ortodontik tedavi

-Lamina diş kaplaması

-Zirkon diş tedavileri

-İmplant ameliyatları

-Çene kistlerinin tedavisi