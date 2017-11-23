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23 Kasım 2017 Perşembe
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    • Ağlatan duruşma

    Baba oğlun görüşmeleri gözyaşlarına neden oldu Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan İl Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Ufuktan Yiğit ile Edirne’nin Keşan ilçesinde vatani görevini yapan oğlu Alparslan Yiğit arasında geçen diyalog gözyaşlarına nede oldu.

    23 Kasım 2017 Perşembe 14:17
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    Ağlatan duruşma

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, silahlı terör örgütüne üye olma, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, özel hayatın gizliği suçlarından tutuklu olarak yargılanan ve Niğde Cezaevinde tutuklu bulunan, SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Ufuktan Yiğit ile oğlu Alparslan Yiğit arasındaki diyalog gözyaşlarına neden oldu.

    Mahkeme heyetinin duruşmaya kısa bir süre ara vermesini fırsat bilen oğul Alparslan, hemen SEGBİS kamaralarının önüne geçerek; “Babacığım merhaba. Seni çok özledim. 16 aydır yüzünü göremiyoruz. Ne olur artık aramıza gel” demesi üzerine baba Yiğit; “Oğlum nasılsın kaç ay oldu askerliğe başlayalı. Bende seni çok özledim biricik evladım. Oğulum askerlik çok önemli bir görev. Söz konusu vatanda gerisi teferruattır. Önce vatandır evladım bunu sakın unutma. Hep vatan için çalış Alparslan oğlum. Benim asker oğlum bende seni çok özledim” demesi duruşmaya katılanların gözyaşları dökmesine neden oldu.

    16 Aydır tutuklu bulunan eski İstihbarat Şube Müdürü Ufuktan Yiğit, suçsuz yere yargılandığını ve İmdat Aslan ile öğretim görevlisi Ali AkçahanGepdiremen’i kesinlikle usulsüz dinlemediklerini, mahkeme kararıyla dinleme yapıldığını savunurken, mağdur durumda olan İmdat Aslan’da; “Yaptığım incelemede mahkeme kararından 12 önce dinleme kayıtları imha edilmiştir. Bu beyanımın tutanaklara geçilmesini istiyorum”  dedi.

    Anahtar Kelimeler: Baba, Oğlun, Görüşmeleri, Gözyaşlarına, Neden

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