Ağlatan “KIZILAY”

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Kızılay Şubesinde gören yapan iki görevli Çıkanlar Mahallesi Erol Sokak da oturan ve 2 yıl önce felç geçiren oğluna tek gözlü deprem evinde bakamaya çalışan 76 yaşındaki teyzeye yönelik, istenmeyen olaylar yaşattılar. Ankara’da yaşayan oğlu tarafından Kızılay’ın arandığını ve kendilerine yiyecek yardımı yapılmasının istendiğini dile getiren 4 çocuk annesi Ayşe Yaman, Kızılay’da görev yapan kişiler tarafından aşağılandığını belirterek başından geçenleri şöyle anlattı;

“4 gün önce oğlum Kızılay’ı arayıp, bana ve ağabeyine yiyecek yardımı yapılmasını talep etmiş. Benim bundan haberim yoktu. Beyaz bir arabayla geldiler. Ben o sırada odun kırıyordum. Arabadan ellerinde bir kağıtla indiler. Teyze biz bu seferlik 1 kilo yağ, 1 kilo pirinç, kuru fasulye falan bırakıyoruz dediler ve bir daha böyle bir şey olmasın sizin yardımınızı kestim dediler. Kağıdı gösterip şuraya imza atın dediler. Okumam yazmam da yok. Bende imza atmış bulundum. Felçli oğluma 2 senedir bakıyorum. Oğlum bana bu yardımları neden aldın dedi? Ben de onlar bıraktı almadım. Zaten getirdikleri de içeride duruyordu. Bana gelip de teyze nasılsın diyeceği yere, bana kafa tuttular. Döndü gitti. Yan komşuları göstererek, bunlar hiç yardım almıyor dedi.”

SABAHA KADAR AĞLADIM

Kızılay görevlilerinin yaptığı bu çirkin davranış sonrası gözüne sabaha kadar uygu girmediğini ve ağladığını belirten Ayşe Yaman, “Ben görevlilerin geldiği bu olayın yaşandığı akşam ağladım. Hiç uyumadım. Kızımı aradım bana böyle davrandılar diye olayı anlattım. Ağladım dedim. Kızılay yetkilileri geldiğinde bana iyi davransalar, teyzeciğim çatından su mu akıyor diye sorsalar en azından ben kendimi iyi hissederdim. Ama böyle davranınca akşam ağladım. Kızılay gibi bir kuruluşun elemanlarının bana böyle davranışına çok içerledim. Biz Kızılay’ı yardım sever bir kurum olarak biliyorduk. Bu olay aklıma geldikçe gözyaşlarımı tutamıyorum” diyerek tepki gösterdi.