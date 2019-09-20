Ağlaya ağlaya tahliye oldu ama!

Haber: C. Kutay AYKAN

TEM Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren Sarıoğlu Tesislerinde, sahta 100’lük ABD Doları ile alış veriş yaparken işletmenin müdürü Murat Sarı’nın dikkatli olması nedeniyle Suriye uyruklu Celal Sureytıh, yakayı ele verdi. Sanığın yapılan üst aramasında 7 bin TL ile sahte 3 bin 900 dolar ile 150 bin Irak Dinarı ele geçirildi ve sanık tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Parada sahtecilik” suçundan yargılanan Sureltıh, mahkeme heyetine ağlaya ağlaya savunma yaparak; “Vallahi ben paraların sahte olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım. Ameliyat olmak için Türkiye’ye geldim. Suriye ye yapılan uçaklı bombalı saldırılarda annemi kaybettim. Bende bombaların şarapnel parçalarının koluma ve vücuduma isabet etmesi nedeniyle yaralandım. Üzerimden çıkan 7 bin TL’de bunun için, ama diğer paraların sahte olduğunu bilmiyordum. Bu paraları İstanbul ilinde birisine teslim edecektim” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Mahkeme heyeti, Suriye uyruklu sanığın önce 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 1.000 TL adli para cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi. Ne var ki, sanığın Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, insan ticareti yapmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.