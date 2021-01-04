Ağrı’daki çocukların yüzünü güldürdüler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğretim görevlisi Hacer Alpteker yönetiminde bir araya gelen öğrenciler Ağrı’daki bir köy okulundaki öğrenciler için harekete geçti. Projeye hemşirelik öğrencisi Altınay Arslan, Cemrenur Berber, Ceren Kaleözü, Ceren Özmen, Elif Nur Tükel, Ertuğrul Yoksul, Gizem Önder, Hande Leman Bahtiyar, Kübra Şahin, Murat Kayacı, Sultan Yıldız ve Tubanur Şeyma Solkol katıldı. Etkinlik kapsamında minik öğrencilerin ağır geçen kış günlerinde soğuktan korunabilmeleri için atkı, bere ve eldivenler toplandı. Toplanan yardımlar kargoyla Ağrı’ya ulaştırıldı. BAİBÜ’lü öğrencilerin ana sınıfı için yolladığı oyuncaklar da minik öğrencilerin sevincini katladı. Hediyelerini alan minik öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

“AĞRI'DA Kİ ÇOCUKLARIMIZIN GÜLÜMSEMESİ HEPİMİZİN YÜREĞİNİ ISITTI”

Öğretim görevlisi Hacer Alpteker gerçekleştirilen projeye dair yaptığı açıklamada, “Mesafeler duyguları ve hayatı paylaşmaya engel değil. Uzakları yakın etmek, aynı duygularda buluşabilmek, bir olabilmek mümkün. Bu projede bunun en güzel örneği. Sosyal sorumluluk dersi alan öğrencilerim ve ben birer gönüllüyüz. Ağrı'da ki çocuklarımızın masumiyeti, gülümsemesi hepimizin yüreğini ısıttı. Gönüllülüğü ve paylaşmanın mutluluğunu öğrencilikte deneyimledikleri için öğrencilerimin gelecek yaşantılarında da toplumsal konulara duyarlı bireyler olacaklarına eminim. Hepsinin emeğine yüreğine sağlık” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ VE BİZ ÇOK MUTLU OLDUK”

Yardımların ulaştırıldığı okulun öğretmeni ise, “Öğrencilerimizi çok mutlu eden bir proje oldu. Üniversite öğrencileri uzaktan eğitimde olmasına rağmen her şey için çok özenmişler. Anasınıfımızın birçok oyuncağını aldılar. Öğrencilerimiz ve biz çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.