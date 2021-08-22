Ağustos ayının son virajında havalar nasıl olacak?

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilimiz için 5 günlük hava tahmin raporunu çıkardı. Buna göre ilimizde sıcak havalar devam edecek. Gündüzleri sıcak hava devam ederken akşamları ise serin havalar bizleri bekleyecek. Ağustos ayının son virajında havaların gün içerisinde 30 derecenin altına düşmeyeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre;

23 Ağustos Pazartesi günü parçalı bulutlu, sıcaklık en yüksek 27, en düşük 13 derece

24 Ağustos Salı günü az bulutlu, sıcaklık en yüksek 31, en düşük 14 derece

25 Ağustos Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık en yüksek 33, en düşük 15 derece

26 Ağustos Perşembe günü parçalı bulutlu, sıcaklık en yüksek 32, en düşük 17 derece

27 Ağustos Cuma günü az bulutlu, sıcaklık en yüksek 30, en düşük 16 derece olması bekleniyor.