Ağustosa kadar avlanmak yasak

Haber: Esra Öztürk

Yasağın Türkiye genelinde başladığının bildirildiği açıklamada, "Av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 13 Ağustos 2018 - 3 Mart 2019 tarihleri arasını av sezonu olarak belirlemiş olup, 3 Mart 2019 tarihi itibariyle tüm yurtta genel av yasağı başlamıştır. Av sezonunun kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması gerekmektedir" denildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 15:56