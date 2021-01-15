“Ağzı olan konuşuyor”



Haber: C. Kutay Aykan

BZO Başkanı Fidan, “Ziraat Odası olarak 2017 yaptığımız çalışmalarla çiftçimize alternatif bir ürün olarak Dane Mısır’ı belirledik. Dane mısırın yöremizde önceden de yetiştirildiğini, ancak yöremizde 3 adet fabrika olmasına rağmen pazarlamasının yapılamadığını tespit ettik. Bu sorunu giderebilmek içinde 2018 yılında yaptığımız proje ile Dane Mısır Kurutma tesisi kurmaya karar verdik ve 2019 yılında da faaliyete başladık. Tesisimiz faaliyete başladığında Kooperatiflerin ne böyle alternatif ürün çalışması vardı ne de projesi. 3 yıl içinde yaklaşık 50 köyde yaptığımız toplantılarla ve görüşmelerle 600 dekar alanda ekim sağladık. 2019 yılında yine çabalarımızla ve teşviklerimizle bu ekim alanını 2500 dekara çıkardık.

Üyelerimizin ürünlerini piyasanın üstünde bir fiyatla ve nemin yüksekliğine bakmadan alarak paralarını nakit ödedik. Hiçbir çiftçimizi mağdur etmedik. Tarım Kredinin yem fabrikaları 2017, 2018, 2019 hep vardı. Ziraat Odası bu projeyi yüklenmeden önce neredeydiler. Çiftçinin yanında olmak ekimin arttığı, rantın ve para kazanmanın başladığı bu dönemde mi akıllarına geldi. Rant arttı, kazanç arttı. Leş kargaları çiftçinin başına üşüştü” şeklinde konuştu.

EKİM ALANI 16 KAT ARTTI

Ancak bugün çiftçimizin yanındayız diye beyanat veren hiçbir derneğin, kooperatifin ve yöneticinin o zaman ne beyanatını ne de desteğini göremedik diyen Başkan Hakkı Fidan, “2017 yılında beri ekim alanı yaklaşık 10.000 dekara çıkmıştır. 3 yılda mısır ekilen alan 16 kat artmıştır. Yaptığımız bu çalışmalar sırasında şu anda beyanat verenler neredeydi? Neden yanımızda değillerdi? Neden çiftçinin yanında değillerdi? Çiftçiler Tarım Kredilerde yüksek faizli ürün alırken bu beyanat sahipleri neden açıklama yapıp bu faizler fazla demedi? Neden çiftçinin yanında değillerdi? 2020’den önce Tarım durağandı da 2020’den sonra mı tarımda üretim hiçbir zaman durmaz oldu?” dedi.

ODA FİYAT YÜKSELTTİ

Son 5 yıldan beri Ziraat Odası, Selektör makinaları, kurutma tesisi kurması, çiftçilerimize alternatif ürünler sunması, para kazandırmaya başlaması ve çiftçinin yanında her şartta durması ile kendinden söz ettiren bir kurum haline gelmiştir. Bu fark kamera karşısında beyanat vererek olmamış, çalışarak olmuştur. Bu yıl yükselen fiyatlar kendi kendine mi yükseldi? Ziraat Odası alım yapmasaydı fiyat nasıl yükselecekti? Fiyatları yükselten Ziraat Odasıdır. Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Odasını takip ederek fiyat yükseltmiştir. Tarım Kredi Kooperatifleri neden Düzce, Akyazı ve Sakarya çiftçisinden mısır alamıyor da Bolu’dan alıyor? Tarım Kredi Kooperatifleri bir kararla Bolu’dan mısır almıyoruz dediğinde çiftçimiz ne yapacak? Bolu da 3 tane fabrika var hammadde olarak mısır kullanan, çiftçi daha sonra bu fabrikalara nasıl mısır verecek?” ifadelerini kullandı.

AĞZI OLAN KONUŞUYOR

Bu beyanatı veren Muhtarlar Derneği Başkanı 2015’den önce Ziraat Odası meclis başkanıydı, o zaman nasıl çiftçinin yanında olduğu, daha sonraki denetlemede ne kadar açık olduğu, odanın nasıl yönetildiği meydana çıkmıştır. Ayrıca bu konuda ne kadar bilgisi var, ne kadar arazi işliyor ve ne kadar mısır ekmiş. Bu beyanatı neye göre verdi? Kim verdirdi? Hiç bilgisi olmadan ağzı olan konuşur mantığıyla sallayan şahıs, Tarım Kredi Kooperatifi çiftçinin sırtına bu kadar faiz yükü yüklemişken, nasıl çiftçinin yanındayız diyerek beyanat veriyor? 2017 yılından beri yaptığımız be çalışmalarda bize desteklerini esirgemeyen; Tarım orman ve Hayvancılık Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e, Valilerimiz Aydın Baruş ve Ahmet Ümit’e Belediye Başkanlarımız Alaaddin Yılmaz ve Tanju Özcan’a, kurum amir ve müdürlerimize Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ve bilhassa bize destek veren saygıdeğer çiftçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.