Ah Mudurnu Ah!..

Haber:Erdal Tanrıverdi



Rus resmi haber ajansı RiaNovosti Türkiye muhabiri Alyona Palajçenko, Bolu iline bağlı Mudurnu ilçesini sevdiğini ve özlemle hatırladığını vurgularken, kendi eliyle çizdiği tabloda bu özlem ve aşkını yansıttı. Sosyal medya hesabından duygularını aktaran Palajçenko, "Türkiye'de en sevdiğim şehir Mudurnu..." diye İstanbul'daki iş gezilerinden döndüğünde Mudurnu hasretini gidermek için mutlaka yolu değiştirmek zorunda kaldığını vurguladı. Palajçenko, "Fiiliyatta, orada sevilecek hiçbir şey yok: iki caddesi ve kuru bir nehri olan küçük bir kasaba. Ama sonra sanki orada geçmiş bir yaşamda yaşamış gibi Mudurnu ister istemez beni kendisine çekiyor" dedi. Mudurnu manzarasını anlatan bir resimi çizdiğine de işaret eden Rus gazeteci, "Ah Mudurnu, sana bir daha ne zaman tekrar geleceğim?! ..." diye kendi eliyle çizdiği tabloyu paylaştı. Rus gazeteci Palajçenko, bugün Türkiye ile ilgili en çok resimler çizen yabancı ressamlardan biri olarak biliniyor. Karış karış gezdiği Anadolu'nun birçok yerinin resim eserlerini çizen Palajçenko, bu resimleri, sosyal medya sayfasından da paylaşarak tanıtıyor.