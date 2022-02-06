Ahi çiftiyle sohbet ettiler

Haber: Ceylan Beykoz

1961 yılında Bolu’nun Akpınar Mahallesinde dünyaya gelen ve 1999 yılından bu yana da iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamını sürdüren sahnelerin unutulmaz ismi Safiye Soyman, İstanbul’a giderken Bolu Dağı mevkiindeki Berceste tesislerinde mola vererek, Bolu yemeklerine tattılar.

Bolu’nun tanınmış esnaflarından olan Eyüp Ahi ve eşi Aysel Ahi ile Berceste tesislerinde bir müddet sohbet eden Safiye Soyman, Bolulu olmaktan guru duyduğunu, bir etkinlik ve davet olduğu takdirde hiç düşünmeden, doğduğu şehre gelmekten onur duyacağını söyledi.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.