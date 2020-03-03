Ahiler Namaz Yemeği Geleneği Sürüyor

Haber: BMA

Gerede’de eski sanayi çarşı esnafları tarafından Bakırcılar Çarşısında, oto sanayi sitesi esnafları tarafından ise Gerede Oto Sanayi Sitesi’nde Ahilik geleneği çerçevesinde namaz yemeği düzenlendi. Düzenlenen programlara Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, STK Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı. Programda Belediye Başkanı Mustafa Allar günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Allar’ın konuşmasının ardından Gerede Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu tarafından dua edildi. Edilen dualar sonrası yapılan yemek ikramı ile program sona erdi.

“GELENEKLERİMİZİ YAŞATMAK ADINA ANLAMLI PROGRAMLAR”

Başkan Mustafa Allar “Ahiler Namaz Yemeği Geleneği” programları sonrası yaptığı açıklamada; “Ahilik Geleneği Çerçevesinde Regaib Kandili münasebetiyle eski sanayi çarşısı esnaflarının ve sanayi esnaflarının bu yıl 3.sünü düzenlediği ‘Namaz Yemeği’ programlarına katıldık. Geleneklerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına son derece anlamlı programlar oldu. Esnaflarımıza emeklerinden ve düşüncelerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.