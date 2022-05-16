Ahır ve Samanlık alev alev yandı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu’nun merkeze bağlı Kuzörendağlı köyünde dün gece saatlerinde yangın meydana geldi. Köy Muhtarı Hasan Tiryaki’ye ait, ahır ve samanlıkta çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Alevlerin giderek arttığı yangında çok sayıda hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek, yangının başka bir yere sıçramasını önledi. Muhtar Tiryaki’ye ait ahır ve samanlık küle döndü. Özel İdare ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

SABAH YANGINI DUYAR DUYMAZ GİTTİ

Sabah saatlerinde olay yerine giden Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, “Muhtarımız Hasan Tiryaki’ye ait ahırda meydana gelen yangında çok sayıda hayvan telef oldu. Yangın sonrası Özel İdare ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarımıza ve tüm köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim bu tür afetlerden cümlemizi korusun inşallah…” ifadelerini kullandı.