Ahlaksız hareket

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un bazı semtlerinde meydana gelen çirkin olayların bir benzeri de Bolu’da yaşandı. Bolu Diş Hastanesi bahçesinde yaşanan çirkin olay dün mesai çıkışına az bir süre kala saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Sümer taksi durağında çalıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan terbiyesiz adam, kadın hastane çalışanları ile vatandaşların gözleri önünde parkın içerisinde cinsel organını çıkartarak kendini tatmin etmeye başladı.

Bu çirkin olaya tanıklık eden hastanenin kadın personeli çığlıklar ve korku içerisinde servislerine kaçışırken, olay polise bildirildi. Olay yerine gelen Bahçelievler Polis Merkezi ekipleri, Sümer takside çalışan ahlaksız sürücüyü gözaltına alarak, merkeze götürdü. Taksi sürücüsünün önce, “Tuvaletini yapmaya çalışıyordum” demesinin ardından suçunu itiraf ettiği ve şahsın genel ahlak kurallarına uymamak suçundan savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıca, bu çirkin olayı gören 4 kadın hastane çalışanı taksi sürücüsünden şikâyetçi oldu.