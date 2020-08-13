Ahlaksızlığa sessiz kalmadılar

Haber: N. Halid Altundal

Kamuran Alagözoğlu isimli şahsın “Bolunun Sesi” adlı ne idüğü belirsiz internet sitesinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ı hedef alarak yapmış olduğu habere Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatından birçok yönetici sessiz kalmadı. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, CHP İl ve İlçe Gençlik Kolları, CHP Merkez ilçe yöneticileri Okay Özcan, Kübra Özcan, Atilla Özkan, Feridun Cavaç, Galip Altunyıldız ve eski il yöneticisi Gönül Olutürk imzalı yayınlanan açıklamada kişilerin asılsız şekilde itham edildiği vurgulanarak tepki gösterildi.

“BASIN AHLAKINA AYKIRIDIR”

CHP’li yöneticilerce ne idüğü belirsiz internet sitesinde Başkan Özcan’ın eşi Meral Özcan’ı hedef alan habere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın haberi olmadan çekilen fotoğrafı ve altına, tahmini yapılan ifade ve yorumlar bizleri üzmüştür... Sayın Meral Özcan, Tanju Özcan’ın eşi olması yanında, Bolu’da yaşayan bir bireydir, eğitimcidir ve herhangi bir vatandaş gibi ilgililerden bilgi alması da en doğal hakkıdır.

Ayrıca Sayın Meral Özcan’ın belediye çalışanlarını onore etmek amaçlı ‘kolay gelsin’ demediği, ‘hayırlı işler’ dilemediği nerden bilinmektedir ki, ‘denetledi, talimat verdi’ gibi asılsız şekilde itham edilmektedir. Kişisel çekişmelerin beraberinde getirdiği sevgisizliği, başkalarının üzerinden yapmaya çalışmak, basın ahlakına aykırıdır. Bu tür haberleri yapanların da her zaman karşısındayız.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 00:31