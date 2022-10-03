Ahmet Ağabey anjiyo oldu

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’da omurilik rahatsızlığı sebebiyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonrası damar tıkanıklığı tespit edildi. Anjiyoya yapılmasına karar verilen Baysal’ın tıkalı olandamarına anjiyo uygulandı.

Ahmet Ağabey anjiyo oldu


 

Geçirdiği anjiyo sonrası bir damarına açılan ve içine stent yerleştirilen Ahmet Baysal 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Yaşadığı rahatsızlık sonrası Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından geçmiş olsun ziyareti yapılan Ahmet Baysal’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Darüşşafaka Residence’te istirahate çekilen Baysal’ın bel ağrısı şikayeti nedeniyle küçük bir omurilik operasyonu daha geçireceği öğrenildi.

İlimizin en önemli ve sevilen simalarından olan Hayırların Efendisi Ahmet Baysal’a geçirdiği rahatsızlık sonrası geçmiş olsun mesajları yağdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dördüncü ölüm!..
Dördüncü ölüm!..
  1. Bolu