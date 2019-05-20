Ahmet Amca'nın kaleminden ‘Kırmızı Fırıldak’

O, Türkiye’nin en büyük hayırseverlerinden biri. Bolu’yu Bolu yapan İzzet Baysal Vakfı’nın Başkanı, Bolulular’ın Ahmet Amcası,  Ahmet Baysal. Ahmet Baysal bu kez Bolu kamuoyunun çok da bilmediği bir yönüyle, yazarlığıyla gündeme geldi.  Gençlik yıllarında kaleme aldığı hikayelerden oluşan ve geçtiğimiz birkaç sene içinde toplanıp basılan ‘Kırmızı Fırıldak’ adlı kitabın yazarı Baysal, Bolu Kitap Kulübü’nde, kitap severlerle buluştu.

Ahmet Amca'nın kaleminden ‘Kırmızı Fırıldak’

HABER:Esra Öztürk

Bolu Kitap Kulübü tarafından Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde düzenlenen söyleşide Bolu Kitap Kulübü ile buluşan Ahmet Baysal, ‘Kırmızı Fırıldak’ adlı kitabının yazım serüvenini anlattı. Baysal, gençlik döneminde kaleme aldığı hikayelerden oluşan ‘Kırmızı Fırıldak’ın uzun yıllar sonra nasıl derlenip, okuyucuyla buluştuğunu Bolu Kitap Kulübü’nün üyeleriyle paylaştı.  Söyleşi sırasında, eski Bolu’yu, gençliğini, iş yaşamını ve amcası İzzet Baysal’ı anlatan  Ahmet Baysal’ın zaman zaman duygulandığı görüldü. Bolu’da bir kitap kulübünün olduğunu duyunca büyük mutluluk yaşadığını belirten büyük hayırsever, Bolu’da kitap okuma kültürünün artmasını temenni etti

İzzet Baysal vakfı Mütevelli üyesi Muhabbet Koç’un da hazır bulunduğu söyleşinin ardından katılımcılara kitabını imzalayan Ahmet Baysal, Bolu Kitap Kulübü üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 13:04
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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