Ahmet Amca'nın kaleminden ‘Kırmızı Fırıldak’

HABER:Esra Öztürk
Bolu Kitap Kulübü tarafından Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde düzenlenen söyleşide Bolu Kitap Kulübü ile buluşan Ahmet Baysal, ‘Kırmızı Fırıldak’ adlı kitabının yazım serüvenini anlattı. Baysal, gençlik döneminde kaleme aldığı hikayelerden oluşan ‘Kırmızı Fırıldak’ın uzun yıllar sonra nasıl derlenip, okuyucuyla buluştuğunu Bolu Kitap Kulübü’nün üyeleriyle paylaştı. Söyleşi sırasında, eski Bolu’yu, gençliğini, iş yaşamını ve amcası İzzet Baysal’ı anlatan Ahmet Baysal’ın zaman zaman duygulandığı görüldü. Bolu’da bir kitap kulübünün olduğunu duyunca büyük mutluluk yaşadığını belirten büyük hayırsever, Bolu’da kitap okuma kültürünün artmasını temenni etti
İzzet Baysal vakfı Mütevelli üyesi Muhabbet Koç’un da hazır bulunduğu söyleşinin ardından katılımcılara kitabını imzalayan Ahmet Baysal, Bolu Kitap Kulübü üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 13:04