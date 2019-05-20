Ahmet Amca'nın kaleminden ‘Kırmızı Fırıldak’

O, Türkiye’nin en büyük hayırseverlerinden biri. Bolu’yu Bolu yapan İzzet Baysal Vakfı’nın Başkanı, Bolulular’ın Ahmet Amcası, Ahmet Baysal. Ahmet Baysal bu kez Bolu kamuoyunun çok da bilmediği bir yönüyle, yazarlığıyla gündeme geldi. Gençlik yıllarında kaleme aldığı hikayelerden oluşan ve geçtiğimiz birkaç sene içinde toplanıp basılan ‘Kırmızı Fırıldak’ adlı kitabın yazarı Baysal, Bolu Kitap Kulübü’nde, kitap severlerle buluştu.