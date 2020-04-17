Ahmet amcadan bir babalık daha

Haber: C. Kutay Aykan

Yardım dişince ilk akla gelen hayırsever işadamı merhum İzzet Baysal gelir. İzzet Baysal’ın hakkında rahmetine kavuşmasının ardından yeğeni olan ve İzzet Baysal Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, amcasından bu bayrağı devraldı. Geçtiğimiz günlerde Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesinden ilimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların isim listesini alarak, 500 vatandaşımıza biner lira vererek 500 bin TL bağışta bulunan Ahmet Baysal, Bu seferde koronavirüsü nedeniyle Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne hastanelerde kullanılmak üzere, sağlık cihazları bağışlayarak, hayır sever olduğunu bir kez daha gösterdi.

İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, 3 adet yoğun bakım vantilatörü, 10 adet yoğun bakım monitörü ve 4 adet yüksek akımlı oksijen cihazı bağışladı. Sağlık cihazları hastanelerimizde kullanılmaya başlandı.