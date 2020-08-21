Ahmet Amca’dan gençlere mesaj

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), 2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet ve Ödül Töreni pandemi kurallarına göre yapıldı. Pandemiden dolayı törene katılamayan İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal bir mesaj gönderdi. Mesajında gençlere önerilerde bulunan Baysal, örnek olarak da merhum İzzet Baysal’ı gösterdi.

Ahmet Baysal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Valim, Değerli konuklar ve Sevgili Öğrenciler,

1994-1995 Akademik yılından itibaren, her sene akademik yılların açılışında ve kapanışında, İzzet Baysal Vakfı adına bana da bir konuşma yapma fırsatı verildi. Yıllarca büyük bir şevk ve heyecanla bu konuşmaları yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duydum.

Stadyumda tüm fakülte, yüksek okul, meslek okullarından mezun olan öğrenciler ve devlet büyüklerinin katılımıyla yapılan mezuniyet törenlerine katıldık. Açılışlarda da salonlar öğrenciler, veliler ve öğretim üyeleri ve görevlileri ile dolup taşardı. Mevcut artınca her fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulları mezuniyet törenlerini kendileri yaptı. Sonra önce bölümler daha sonra da sınıflar tarafından mezuniyet törenleri yapılmaya başlandı. Ve nihayet Üniversite, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu birincileri mezuniyet ve ödül töreni olarak yapılmaya başlandı.

Bu sene mart ayından itibaren koronavirüs nedeniyle tüm üniversiteler tatil edilerek uzaktan eğitime devam edildi. Bugün dereceye girerek mezun olan öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz. Parasal ödülleri banka hesaplarına yatırılmıştır. Diğer ödülleri kendilerine vereceğiz.

Üniversitemizin yeni mezunu sevgili öğrenciler,

Uzun, yorucu ve zahmetli bir yarışın sonunda dereceye girerek mezun olma başarısını gösterdiğiniz için sizi kutluyorum. Bu başarıda büyük emekleri olan anne ve babaları sizin gibi bir evlatlara sahip oldukları için tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren hocalarınızı da kutluyorum.

Sevgili gençler,

Azimli ve inançlı olun.

Kendinizi devamlı yenileyin.

Hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin.

Siz işten değil iş sizden korksun.

Sabırlı ve sebatkar olun.

Tasarrufu her zaman ön planda tutunuz.

Örnek mi istiyorsunuz? Üniversitenizin ismini taşınan İzzet Baysal size en büyük örnek olsun.

Sevgili gençler,

4-5 yılınızı hatta barı branşlarda 6 yılınızı verdiğiniz bu eğitim yuvasından güle güle gidiniz.

Yolunuz açık, işleriniz kolay, başarınız daim, kazancınız bol ve bereketli olsun.

Bu günlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edin. Allah’a emanet olun.

En derin sevgi ve saygılarımlar.”