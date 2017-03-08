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08 Mart 2017 Çarşamba
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    • Ahmet Baysal, Anılarındaki İzzet Baysal’ı Anlattı

    Hayatının büyük bölümü amcası merhum İzzet Baysal’ın iş ve vakıf yaşamıyla kesişmiş, İzzet Baysal’ın sağ kolu hayırların mühendisi Ahmet Baysal, tarihi Gülezler Konağı’nda düzenlenen söyleşide, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencileriyle bir araya geldi; üniversitemizin ve İzzet Baysal Vakfı’nın kurucusu büyük hayırsever İzzet Baysal’ın yaşam öyküsünü, anılarından örnekler vererek içten ve samimi bir dille öğrencilerle paylaştı.

    08 Mart 2017 Çarşamba 09:29
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    Ahmet Baysal, Anılarındaki İzzet Baysal’ı Anlattı

    HABER: Ceylan BEYKOZ

    Ahmet Baysal, Yaşayan Bolu Projesi etkinlikleri kapsamında BAMER tarafından düzenlenen “Hatıralardaki İzzet Baysal” başlıklı söyleşinin konuğu oldu. Kendi deyişiyle “heves ederek” seçtiği mimarlık eğitimini, sınavında muvaffak olduktan sonra 5 yıllık bir eğitimin ardından bitiren İzzet Baysal’ın, “Bolu’nun ilk mimarı” olduğunu vurgulayan Ahmet Baysal, “Aklına koyduğunu muhakkak doğru bildiği yönde yapan, risk almasını bilen bir kişiydi. Üretim olmadan bir ülkenin ayakta kalamayacağına inanırdı. Benim hayatımın şekillenmesinde de amcam İzzet Baysal’ın büyük rolü ve emeği vardır.” diye konuştu.

    “Türkiye’de Özel Teşebbüsün İlk Müteşebbisi İzzet Baysal’dır”

    Türkiye’de özel teşebbüsün ilk müteşebbisinin İzzet Baysal olduğunu kaydeden Ahmet Baysal, 1951’de İstanbul Topkapı’da kurduğu İzzet Baysal Döküm Sanayi Müessesesi fabrikasının kuruluş ve gelişme aşamalarını ayrıntılı olarak anlattı.

    Avrupa’da aynı ürünü üreten bazı firmaların bu ürünlerini Türkiye’ye yüzde 40 indirimli satarak İzzet Baysal’ın fabrikasını zarara uğratmaya çalıştıklarını anlatan Ahmet Baysal, “Bunun üzerine amcam Ticaret Bakanlığı’na müracaat ediyor ve Ticaret Ataşelikleri vasıtasıyla bu firmaların Türkiye’ye aynı ürünü Suriye, Irak, Mısır ve İran gibi ülkelerden daha ucuza sattıklarını tespit ettiriyor. Bunun üzerine İzzet Baysal, yüzde 5 olan gümrük vergisinin yüzde 40’a çıkarılmasını sağlayarak Türkiye’de ilk kez sanayinin korunması yönünde adım atılmasını sağlıyor o dönemde.” ifadelerini kullandı.

    İzzet Baysal Vakfı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kuruluş süreçlerini de öğrencilerle paylaşan Ahmet Baysal, zor süreçler sonunda kurulan ve 1992 yılında açılışı yapılan üniversitenin yıllar içinde gelişip büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerini tamamladı. Söyleşinin sonunda Ahmet Baysal’a öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.

    Anahtar Kelimeler: Hayatının, Büyük, Bölümü, Amcası, Merhum

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