Ahmet Baysal Bolululara teşekkür etti

İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa; Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Tuncay Atakan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Kamil Gürel, Genel Sekreter İhsan Ağcan, Üniversitemiz Senato Üyeleri, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Haluk Saygılı, Milli Eğitim İl Müdürü Cemil Sarıcı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, İzzet Baysal Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileleri ve Bolulular katıldı.

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ın katılamadığı törene gönderdiği duygu dolu mektubu, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman okudu. Ahmet Baysal mesajında, bu sene İzzet Baysal Vakfı’nın kuruluşunun 35’inci, Üniversitenin kuruluşunun 30’uncu yılını kutladığını belirterek, “Gerek vakfımızın, gerek üniversitemizin her yılını doya doya yaşayanlardan biriyim. 35 yılda acı tatlı birçok olayı yaşayarak bugünlere geldik.” dedi.

AHMET BAYSAL: “İZZET BAYSAL VAKFI, SENELERCE DEVAM EDECEK UZUN BİR ZİNCİRİN İLK HALKASI OLDU.”

İzzet Baysal Vakfı’nın anlatan Ahmet Baysal, mesajında “1987 yılında Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin temel atma töreninde Bolululara İzzet Baysal Vakfı’nın kurulduğunun müjdesini verdim. Amcamın ‘Bolulular bu vakıf sizindir, ona sahip çıkınız.” sözünü dile getirdim. Ve ‘Temelini attığımız bu ilk eser, senelerce devam edecek uzun bir zincirin ilk halkasıdır.’ demiştim. Hakikaten de öyle oldu. Eğitimde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, meslek yüksekokulu ve fakülteler, sağlıkta sağlık evi, sağlık ocağı, sağlık eğitim merkezi, kadın doğum ve çocuk hastanesi, devlet hastanesi, tıp fakültesi hastanesi olmak üzere zincirin hiçbir halkasını atlamadan vakfımızın eğitim ve sağlık yatırımları devam etti. Bugüne kadar 56 ilk ve ortaöğretim tesisi, 54 sağlık ve sosyal hizmet tesisi, 36 üniversite bina ve donanımları olmak üzere 146 esere ulaşılmıştır. Eserimiz olan Hukuk Fakültesini bu akademik yılın açılışına yetiştirmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BOLU HALKI ONA “BABA” DEDİ

Vakfın Başkanı Ahmet Baysal, duygulandıran konuşmasında şunları söyledi; “İzzet Baysal’ın en büyük eseri İzzet Baysal Vakfı, Vakfımızın en büyük eseri ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesidir. İzzet Baysal bir Üniversite kurup devletine armağan eden ilk kişidir. Yine bir vakıf kurup Baysal ailesinden sonra vakfın yönetimini o ilin insanlarına yani Bolululara bırakan kişidir. Bolulularda amcam İzzet Baysal’ın iki heykelini yaptırmış 5 Mart ve 11 Mayıs ta onun için tören düzenlemişlerdir. İzzet Baysal’a “BABA” olarak hitap etmişler, onu en iyi şekilde anmışlar ve de anmaya devam etmektedirler. Öyle zannediyorum ki hayırseverini Bolulular kadar seven başka bir ilde yoktur”

“Devletim varsa bende varım, yoksa bende yokum diyen İzzet Baysal’ın en çok sevdiği ve güvendiği kişilerde sizlersiniz. O sizin için “SEVGİLİ GENÇLER İÇİNİZDEN NİCE BAYSALLAR ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYOR VE SİZLERİ SEVİYORUM” demiştir. Biraz sonra sizlere vakfımızın ödülleri takdim edilecektir. Parasal ödüller banka hesaplarınıza yatırılmıştır. Ödüllerimiz mütevazıdır, ancak manevi değerleri yüksektir. Vakfımızın kurucusu amcam İzzet Baysal’ı sevgi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad mekânı cennet olsun”.

ÜNİVERSİTE SIRALAMASINDA KIZ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ

Üniversite sıralamasında dereceye giren 6 öğrenciden 5’inin kız öğrenci olması dikkat çekti. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birinciliklerinde de kız öğrenciler, erkek öğrencilere fark attı. İzzet Baysal Vakfı tarafından üniversiteyi lisans düzeyinde birinci bitiren mezuna 10 bin, ikinciye 7500 ve üçüncüye 500; ön lisans düzeyinde birinci bitiren mezuna 7500, ikinciye 5000 ve üçüncüye 2 500 Türk Lirası ödül verildi. Fakülte ve yüksekokul birincilerine 2000, meslek yüksekokulu birincilerine ise 1000 Türk Lirası ödül verildi. Dereceye giren mezunlara İzzet Baysal Vakfı tarafından ayrıca, teşekkür plaketi ve takdirname, Nutuk, Türk Bayrağı ve merhum İzzet Baysal’ın yaşamını anlatan kitapçıklar ile Vakıf yayınları hediye edildi. Öğrencilerin keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutlanmasının ardından tören sona erdi.