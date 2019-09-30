Haber: BMA

Son haftalarda yeniden gündeme gelen Mengen’de eğitim veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından il merkezine taşınmak istenmesine İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal hafta sonu gözyaşları içinde yaptığı basın açıklaması ile tepki göstermiş ve Rektörün telefonlarına çıkmadığını belirtmişti. İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş da yaptığı yazılı basın açıklaması ile Rektör Alişarlı’yı Ahmet Baysal’a gösterdiği tavrı eleştirerek bölümün taşınma kararından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Hiç kuşkusuz Bolu’yu bu gün modern şehir standartları seviyesine getiren, Türkiye’nin yaşanabilir iller sıralamasında ilk sıralarda olmasını sağlayan Bolu’nun manevi Babası değerli İzzet Baysal ve onun Bolu’ya emaneti adıyla kurulu olan İzzet Baysal Vakfı’dır. İzzet Baysal Babamızın Bolu’ya bağışladığı İzzet Baysal Vakfı, 150’ye yakın eseri Bolu’ya kazandırmıştır. Bu gün Bolu halkı kişi başına düşen sağlık sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır ve eğitim konusunda onun sayesinde hiçbir ilde bulunmayan imkânlara sahiptir. İzzet Babamızın şahsı ve Bolu’da yaşayan insanlara emanet ettiği vakıf ve onu yöneten Bolunun gözbebeği Ahmet Baysal Bolu’nun dokunulmazıdır.

KARAR KABUL EDİLEMEZ

Geçtiğimiz hafta sonu üzücü bir tablo ile karşılaştık. Değerli Ahmet Ağabeyimizin kıymetli vakıf yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında ifade ettikleri ve kendisine gösterilen tavır gerçekten çok hayret vericidir, üzücüdür. Hiç kimsenin Ahmet Ağabeyimizi üzmeye, kırmaya hakkı yoktur. Ayrıca göstermiş olduğu tavır çok yerindedir. Daha önce protokolü yapılmış, inşaat çalışmaları başlatılmış ve bina imalatı neredeyse bitmek üzere olan Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü ile ilgili Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü’nün aldığı ve uygulamaya çalıştığı karar kabul edilmezdir. Bolu’da aşçılık Mengen ismiyle birlikte anılmaktadır ve bu eğitim Mengen’de sürmeye devam edecektir.

BU YANLIŞ KARARDAN DÖNÜN

Mevcut iktidar anlayışının ülke genelinde uyguladığı yanlış politikalar sayesinde ilçelerimizde nüfus azalmış ve 20 yıllık süreçte neredeyse köy haline gelmiştir. Mengen’den bu fakültenin bu kampüsün alınması demek Mengen’i köy haline getirmek demektir. Rektör Mustafa Alişarlı 20 yıla yaklaşan iktidar anlayışının sonuçlarından biridir. Alişarlı ilin temel meselelerinden uzak ve hassasiyetler konusunda bilgi sahibi olmayan kurum yöneticilerine en iyi örneklerden biridir. AKP iktidar döneminde bu tür yöneticiler artmış ve bu bakışa sahip yöneticiler yüzünden birçok kurum alınan yanlış kararlarla birlikte çıkmazdadır. Rektör Alişarlı’nın bitmek üzere olan ve İzzet Baysal Vakfı tarafından milyonlarca lira harcanarak yapılan kampüsle ilgili almaya çalıştığı karar akıl sır erecek gibi değildir. Eğer Rektör Bey gastronomi ve yemek konusunda Bolu’ya bir katma değer sağlamak istiyorsa bu gün Bolu’da mutfak kültürünün gelişimine ilişkin diğer kurumlarla ortak projeler yapsın, bu konuda adımlar atsın. Şehrin göbeğinde kendisine emanet edilen ve atıl bırakılan Gülezler Konağı’nı Bolu’nun mutfak kültürünün yansıtılacağı bir sunum alanı haline getirsin ve eğitim konusuna önem veriyorsa burada maharetini göstersin. Kendisinin yöneticilik yaptığı kurum İzzet Baysal Babamızın adını taşmaktadır, bu isme ve Bolu’nun manevi değerine yakışır kararlar alsın ve bu kurumu doğru yönetsin. Yönetemiyorsa o koltuğu işgal etmesin. Bolu halkı ve bizler Rektör Bey’in bu yanlış karardan dönmesini bekliyoruz. İzzet Baysal Babamızın Bolu’ya emanet ettiği vakfın sonuna kadar bekçisi olduğumuzu ve bu konuda vakfımızın yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İzzet Baysal Vakfı sahipsiz değildir. Biz İYİ Parti olarak her zaman vakfımızın ve Ahmet ağabeyimizin yanındayız. Bu konu doğru sonuçlanana kadar da takibine devam edeceğiz. “