Ahmet Baysal dolandırıldı

Yaptığı bağışlar ve çalışmalar ile uzun yıllardır Bolu’ya sayısız eser kazandıran İzzet Baysal Vakfı’nın Başkanı Ahmet Baysal, telefon dolandırıcısı iki kişinin hedefi oldu. 2015 yılı Mart ayında kendisini dönemin Bolu Valisi Aydın Baruş’un özel kalemi olarak tanıtan bir kişi İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ı arayarak Vali Baruş’un kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Dolandırıcı daha sonra telefonu yanındaki arkadaşına verdi ve Vali Aydın Baruş kimliğine bürünerek Ahmet Baysal ile görüştü. Kendini Vali Baruş olarak tanıtan kişi Baysal’a Bolu’da engelli çocukların akülü engelli aracı ihtiyacı olduğunu söyleyerek bir kampanya başlattıklarını ve bu kampanyaya destek istediklerini söyledi. Dolandırıcılar daha sonra Ahmet Baysal’dan 10 bin Türk Lirası istediler. Yardım talebini geri çevirmeyen Ahmet Baysal, vakıf görevlilerine parayı gönderilen banka hesap numarasına yollamalarını söyledi. Olayın bir dolandırıcılık olduğunun açığa çıkmasının ardından İzzet Baysal Vakfı’nın şikayeti üzerine Ahmet Baysal’ı dolandırdıkları iddia edilen M.Y. ve A.K. Çorum’da emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar.

BİRİ DAYISINA KIZMIŞ, DİĞERİ YOLDAN GEÇEN KADINLARA HESAP NUMARASINI VERMİŞ

Haklarında dolandırıcılık suçundan dava açılan M.Y. ve A.K.’nin ilk duruşması geçtiğimiz gün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz yargılanan şüpheliler duruşmaya Çorum’dan SEGBİS ile bağlandı. Savunma yapmak üzere söz verilen sanıklardan A.K., suçlamaları reddederek dayısı olan diğer sanık M.Y.’nin hesabına 9 bin lira yolladığını ve olaya dahil ettiği için dayısına kızarak parayı teslim ettiğini söyledi. Suçlamaları reddeden diğer sanık M.Y. ise savunmasında dışarda yürüdüğü esnada çocuklarının hasta olduğunu söyleyen iki kadının hesap numarasını istediğini, insanlık namına hesap numarasını verdiğini ifade ederek hesaba 10 bin lira para yattığını ve bin lirasını ATM’den çektikten sonra korktuğu için paranın kalan kısmını da yeğenim A.K.’ye yolladığını söyledi.

Sanıklar ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, eksik konuların tamamlanması için davayı 20 Şubat 2020 tarihine erteledi.

