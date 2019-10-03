Ahmet Baysal ismine Cumhur İttifakından red

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Meclisi Ekim ayı ilk birleşimi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ilk birleşimde önce Belediye Meclis Üyeleri tarafından verilen önergeler okunarak gündeme alınması oylandı. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz bu bölümde Bolu Belediyesi altında bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi isminin Ahmet Baysal Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi için önerge verdi. Önergenin okunmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban karşı çıkarak yapılmak istenene gerek olmadığını belirterek yapılacak yeni bir yere ismin verilmesini söyledi. Mecliste oylanan önerge oy çokluğu ile gündeme alındı.

AHMET AMCA BUNU HAKEDİYOR

Toplantıda ana gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından gündeme alınan önergeler tekrar Belediye Meclisine sunuldu. Necip Fazıl Kültür Merkezinin adının Ahmet Baysal Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi konusu görüşülürken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan söz alarak konuyla ilgili şunları söyledi: “Baysal Ailesi Bolu için çok önemli bir aile, Türkiye’ye örnek olmuş bir aile, Bolu’ya yapılan kamu binalarının önemli bir kısmını yapan aile, Bolu’ya üniversite kazandıran, hastaneleri kazandıran bir aile. Baysal Ailesinin biz Bolu olarak yeterince hakkını ödeyemiyoruz. Baysal Ailesi Bolu’ya milyonlarca lira karşılık beklemeden, hastanesini yapmış, okullarını yapmış, üniversitesini yapmış, hala da yapamaya devam eden bir aile, bir vakıf. Rahmetli İzzet Baysal başlattı bunu, kurduğu vakfı Bolululara emanet etti. Başkanlığını Ahmet Baysal yapıyor. Allah geçinden versin onun vefatından sonra kızı Esin Avunduk yapacak. Ondan sonra da bu vakfın başkanlığını mütevelli heyet üyelerinden bir tanesi, Bolulu bir arkadaşımız yapacak. Ama biz bu aileyi hem onore etmek için hem bundan sonraki süreçte teşvik etmek için ‘Biz Bolulular ne yaptığımızı biliyoruz’ demek için… Bana göre Ahmet Amca bunu hak ediyor, Ahmet Amca daha iyilerini hak ediyor, buna katılıyorum. Biz bundan sonra yapacağımız bazı eserlere bu vakfın üyelerinin, bu ailenin fertlerinin isimlerini vermeye devam edeceğiz. O anlamda ben şimdi bunu oylarınıza sunacağım. Herkesin tavrı net olarak görülsün diye isim değişikliği için belediye kanunu gereği 3’te 2 çoğunluk şartı arıyor dolayısıyla ben isim okuyarak kabul, red veya çekimser diye beyanlarını almak istiyorum. Kanun oylamanın şeklini başkan belirler diyor.”

Tanju Özcan’ın konuşması sonrasında AK Parti Grubu adına Burak Balaban konuyu görüşmek üzere ara verilmesini istedi. Başkan Özcan Balaban’ın talebi üzerine toplantıya 5 dakikalık ara verdi. Aranın ardından Meclis Üyeleri tekrar salonda bir araya geldi. İsim değişikliği konusunu meclise ad okuyarak oylama yapacağını belirtti. Burak Balaban Ahmet Baysal’a saygılarının sonsuz olduğunu ancak isim yarıştırır gibi bu değişikliğin yapılmasının gereksiz olacağını ifade ederek yeni yapılacak olan stadyuma bu ismin verilmesini istedi.

HERKESİN TAVRI NET ORTADA

Balaban’ın söylemi sonrası konuşan Başkan Tanju Özcan, “Necip fazıl Kısakürek ismi Bolu’da var zaten, seveni var sevmeyeni var. Biz diyoruz ki burada Bolu’ya emek vermiş, Bolu’ya yatırım yapmış, Bolu’daki insanlara hizmet gelmesini sağlamış, fayda sağlamış bir büyüğümüzün adını verelim dedik. Sizin için Necip Fazıl ismi Ahmet Baysal isminden daha önemli ise, Necip Fazıl’a karşı daha bir muhabbetle yaklaşıyorsanız, Necip Fazıl’ın yaptırdığı hastanede doğduysanız, Necip Fazıl’ın yaptırdığı okulda okuduysanız benim açımdan bir sorun yok. ‘Ahmet Baysal mı Necip Fazıl mı?’ deseniz valla bence yüzde bir milyon Ahmet Baysal. Ahmet Baysal’ın Bolu’ya kattıklarını biz burada anlatmaya kalksak iki saatten fazla sürer. Yaptırdığı eserlerin sadece isimlerini okusak bizim bilmem kaç dakikamızı alır. Bu konuda ad okuyarak oylama yapacağım kanunun bana verdiği yetkiye istinaden. Bütün Bolu da herkesin bu konudaki tavrını net olarak görecek” ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI RET VERDİ

Konu üzerinde tartışmalar devam ederken Başkan Özcan oylamaya geçti. Başkan, Belediye Meclisi hazirun listesinden üyelerin ismini tek tek okuyarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi isminin Ahmet Baysal Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi hususundaki oyunu sordu. Yapılan oylamada Cumhur İttifakının ret oyu vermesi üzerine 3’te 2 çoğunluk sağlanamadı ve isim değişikliği önerisi kabul edilmedi.

Yapılan oylamada kabul ve ret oyu verenlerin isimleri ise şu şekilde oluştu:

KABUL OYU VERENLER: Asuman Şentürk Tekin, Mansur Şen, Onur Koyunoğlu, Cumhur Bandakçıoğlu, Resmiye Kahruman, Hüseyin Ekrem Serin, Feridun Yılmaz, Begüm Tunçel, Cihan Tutal, Ahmet Fidan, Hakan Alparslan, Mehmet Tuna Özcan, Cevat Çatladı, Ergün Temel, Suat Orhan, Tahsin Mert Karagöz, Mustafa Güldal, Tanju Özcan

RET OYU VERENLER: Semih Dimicioğlu, Bülent Oturak, Uğur Akbay, Hatice Dinç, Fatih Silin, Zafer Turan, Hacer Çınar, İsmail Yerlikaya, Burak Balaban, Necdet Çakır, Hüseyin Türkmen, Kamuran Avcı