İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal mektubunda, “Umuyorum ki 11 Mayıs 2019 İzzet Baysal Şükran günlerinde İzzet Baysal Hukuk Fakültesi İnşaatının Protokolünü birlikte imzalar ve biz de, iki yılda bitirilmek üzere inşaata derhal başlatabiliriz” dedi.

İŞTE MEKTUBUN TAM METNİ;

“Değerli Bolulu Hemşerilerim,

Dün Vakfımızın kurucusu rahmetli Amcam İzzet Baysal’ın, ismini taşıyan Devlet Üniversitesine daha sağlığında kafasına koyduğu Hukuk Fakültesi kararının çıktığı haberinin mutluluğunu yaşadık.

Bolu’ya bir üniversite kazandırma konusunda bizi yönlendiren eski YÖK Başkanı rahmetli İhsan Doğramacı’yı bu vesile ile rahmetle anıyorum. Onun önerisi doğrultusunda, müstakil bir üniversite olmaya yeterli 7 ünitenin inşaatını Gölköy kampusunda, bilindiği gibi 1989 yılında başlayıp hızlı bir çalışmayla 1992 yılında bitirmiş ve böylece Bolu’muz aynı yıl TBMM kararı ile Abant İzzet Baysal Üniversitesine kavuşma sevinci yaşatmıştı.

Rahmetli Amcamın bu neticenin kısa zamanda alınmasında duyduğu mutluluk o derece büyüktü ki, Protokolde yazılı 7 üniteyi bitirmekle yetinmedi; örneğin Protokolde yazılı olmamasına rağmen Vakıf onun isteği doğrultusunda 2. Öğrenci yurdu gibi, Öğretmenler Lojmanlarının çoğaltılması gibi, ismini taşıyan Kültür Merkezi gibi, Rektörlük binası gibi ve bunlara benzer gerekli inşaatları gönüllü olarak üstlendi ve bitirdi. Fakat bir Üniversite de neden bir Tıp Fakültesinin ve bir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin bulunmayışı onu son derece tedirgin ediyordu. Bunların yapımı için gereken girişimleri bizzat yapmaktan geri durmadı. Fakat ne yazık ki bu talepler uzun süre sürüncemede bırakıldı. Konu neticede rahmetlinin, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’e yazdığı şikâyet mektuplarıyla çözülebildi. Ve Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin temelini, 28 Kasım 1998 de rahmetli Demirel’le birlikte atabilme mutluluğunu yaşadı. Aynı gün, ayrıca sabahtan Cumhurbaşkanıyla birlikte Bolu Merkez’de İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesinin ve Canip Baysal Lisesinin açılışını yaşamıştı. Ne yazık ki, benim ‘Onun en Mutlu günü’ olarak andığım o gün onun Bolu’ya son gelişi olacaktı. İstanbul’a dönüşünde hastalanmış, kendisini 5 Mart 2000 de kaybetmiştik. Bu nedenle Tıp Fakültesi Hastanesinin 2002 yılındaki açılışını söz verdiği gibi Sayın Süleyman Demirel’le birlikte yapamadılar.

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin inşaatının da sağlığında Vakfın programına alındığını biliyordu ve Tıp Fakültesinin temelinin atıldığı günün akşamında, biz bazı Mütevelli Üyelerinin de bulunduğu toplantıda ilk defa bizlere ‘Artık Sıra Hukuk Fakültesine geldi.’ cümlesini kullandı.

Evet, Sevgili Bolulular, dün hepimizin sevinç ve mutlulukla kuruluş haberini aldığımız Hukuk Fakültesi, Boluluları temsilen biz Mütevelli Üyelerine onun ağzından ilk defa böylece şifahen bildirilmiş oluyordu. Tarih Kasım 1998 idi, bugün 2018 yılının sonuna geliyoruz. O halde sizleri temsil eden biz Mütevelli Üyelerine sormanız hakkınızdır: Hukuk Fakültesi neden bu kadar geciktirildi?

Vakıf Senedine göre kendinden sonra Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı ben yani yeğeninin buna cevabı hiç de zor olmayacak. Fakülte Hastanesinin bitirilmesinin ardından Tıp Fakültesi Morfoloji ve Dekanlık binası geliyordu. Onu takiben özlemini çektiği Mimarlık Mühendislik Fakültesi inşaatı vardı. (Bitişi 2006); Onu takiben, gene arzuladığı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi bitirildi (2013). Hukuk Fakültesi kararı hala çıkmayınca bu sefer İzzet Baysal Seben Meslek Yüksek Okulu ve ardından bu kampusun yurt inşaatı devreye alındı. Bu arada Rektörlerden devamlı Hukuk Fakültesi kararını takip etmelerini istemekten geri durmuyorduk. Karar geciktikçe, yıllık gelirlerimizin en az 2/3’ünü harcama mecburiyetimiz karşısında araya sıradaki başka programları alıyorduk. Bu sefer gecikme, araya Bolu İzzet Baysal Orta Okulunu soktu(Bitişi2017). Sene sonunda hala Hukuk Fakültesi kararı çıkmayınca programımıza, Mengen köylüsünün arazisini bila bedel tahsis ettiği ve Rektörlüğün istediği Mengen İzzet Baysal Gastronomi ve Meslek Yüksek Okulunun programa aldık. İhalesi Nisan 2018 de, fiyat artışları hariç 16.850.000 liraya yapıldı. Bu programda kampusun Yurdu ve Spor salonu da olmasına rağmen, bu iki kalemi, bu arada Hukuk Fakültesi kararı çıkabilir ümidiyle, ihaleye dahil etmeyip sonraya bıraktık!

İyi ki öyle yapmışız! Dün yıllarca beklenen Hukuk Fakültesi Kararı çıkınca, böylece 2019 yılında hem Mengen inşaatlarını aksatmaya gerek kalmadan devam ederken Hukuk Fakültesi inşaatına başlayabilme imkânına kavuşmuş olduk. Dün kararı duyar duymaz Sayın Rektör Prof. Mustafa Ali Şarlı ile temasa geçtim. Sağ olsunlar, ay sonuna kalmadan Yakacık’a ziyaretime gelecekler. Müşterek çalışmanın esaslarında mutabık kalıp, mimari projenin hazırlanmasını görüşeceğiz. Umuyorum ki 11 Mayıs 2019 İzzet Baysal Şükran günlerinde İzzet Baysal Hukuk Fakültesi İnşaatının Protokolünü birlikte imzalar ve biz de, iki yılda bitirilmek üzere inşaata derhal başlatabiliriz.

21 Haziran 2011 tarihinde Rektörlüğe yazdığımız “Vakfımız Hukuk Fakültesi İnşaatını Yapmaya Hazırdır” müracaatımıza ve hatta zamanın Rektörü ile bir kere de YÖK başkanında randevu alıp konuyu bizzat Ankara’ya kadar giderek takip etmeme rağmen karar ancak 7 yıl sonra alınabildi. Kimlerin müdahil olduğunu bilmememe rağmen karar, Vakfımızı çok yakından takip ettiğine emin bulunduğum Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile yürürlüğe girdiğinden bu konuda kendilerine Vakfımızın teşekkürlerini, minnet ve şükranlarını arz ederim.

Bu kararın alınmasında, Bolumuzda 2018 Kasım başında yenice göreve başlayan sayın valimiz Ahmet Ümit’in “Bolu’ya hayırlar getirdiğine de” bağlamak istiyorum. Zira yönetim kurulu üyelerimizde kendisini 23 Kasım 2018 tarihinde “ Hoş geldiniz ziyaretine” gittiğimizde biz hayretle hiç beklemediğimiz anda “neden üniversitenizde bir de hukuk fakülteniz yok?” sorusunu sormuştu. Cenabı hakkın yazgısına bakınız ki sayın valimize 24 Kasım 2018 Öğretmenler Gününde ilk defa Vakfımızın yaptırdığı Bolu İzzet Baysal Ortaokulunun açılışını yapmış, o tarihten yaklaşık 10 gün sonrada Bolumuz Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan Hukuk fakültesi müjdesini almıştı.

Şunun bilinmesini isterim ki, gecikme nedeni ile Bolumuzun hiçbir kaybı olmamıştır. Gecikme, Bolumuzun yukarıda saydığım bir çok eseri araya sokma imkanını vermiştir. Böylece bu eserler, zamanından önce yapılmış ve daha erken hizmet vermeye başlamış oldular. Yüce Allah böyle takdir etmiş diyelim!” ifadelerini kullandı.