Ahmet Baysal’a nezaket ziyareti

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Kent Konseyi, bu yıl 31’incisi düzenlenecek olan İzzet Baysal Şükran Günleri hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy ve Yürütme Kurulu Üyeleri, programla ilgili detayları görüşmek üzere İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ı ziyaret etti. Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen ziyarette Kent Konseyine İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti ve İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman da eşlik etti. Ulusoy ve Yürütme Kurulu Üyeleri, İzzet Baysal Şükran Günleri programının içeriğini ve detaylarını Ahmet Baysal’la görüştüler.

Gerçekleşen görüşmede Ahmet Baysal duyduğu memnuniyeti ve hassasiyetlerini dile getirerek Bolu halkının amcasına olan saygısına ve sevgisine hayran olduğunu vurguladı. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Kent Konseyi’nin ziyaretinde anılarından ve vakfın çalışmalarından da bahsederken ayrıca üniversitenin akademik başarıyı yakalamasının amcasının en büyük arzusu olduğunu söyledi.