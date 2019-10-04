Ahmet Baysal’dan Bolu halkına teşekkür

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesine bağlı Mengen’de eğitim veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün il merkezine taşınacağı tartışmaları sonucu Bolu kamuoyunu tek yürek olarak Rektörlüğün kararına karşı çıkması dolayısıyla İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu halkı için bir teşekkür mektubu yayımladı. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Baysal mektubunda şu ifadelere yer verdi: Değerli ve Sevgili Bolulular; Sizlerden biri olmaktan her zaman mutluluk ve gurur duydum. Yaşanan haksız olaylara karşı gösterdiğiniz tepkilerle bu gururumun her gün katmerleşerek arttığını da bilmenizi isterim. Rahmetli Amcam İzzet Baysal'ın Bolu’lulara adadığı ve ‘Eserlerime sahip çıkınız’ diyerek kurduğu Vakfın, son günlerde yapımı devam eden eserlerinden birine yapılmak istenen bir haksızlığa anında tek vücut olarak karşı çıktınız. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görevli bir rektör yardımcısının, Mengen’de öğretim üyesi ve görevlileri ile yaptığı bir toplantıda dört yıllık Mengen İzzet Baysal Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün seneye Bolu merkez yerleşkesine taşınacağı haberine, sizler, gerek bireyler olarak, gerek muhtelif sivil toplum kuruluşları, gerekse tüm siyasi parti temsilcileri olarak, adeta İzzet Baysal mefkuresi altında bütünleşmiş olarak karşı çıktınız. Ve biz, başkanları ben olmak üzere, sizler adına bu Vakfı yönetme görevini üstlenmiş olanların, basın bildirimde detaylarıyla anlattığım çalışmalarımıza rağmen sonuç alamadık. Sizler fazla değil, dört günde sonuca ulaştınız. Tepkileriniz sonucu netice alınmış oldu. BAİBÜ Rektörlüğünün 2 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan bülteninde ‘Mengen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün’ Gölköy Kampüsüne taşınması yönünde alınmış bir karar bulunmadığı bildirildi. BAİBÜ Rektörlüğü tarafından gecikmiş de olsa aşçılık sanatının bilimsel adı olan Gastronomi Bölümünün, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Mengen’de devam edeceğinin teyit edilmiş olunmasından mutluluk duydum.”

“ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN!”

“İzzet Baysal babamızın sizleri temsil edenler olarak bizlere verdiği bu mühim ‘sahip çıkma görevini’ Vakıf Yönetimi olarak tüm girişimleri yapmış olmamıza rağmen sonuç alamadık” diyen Ahmet Baysal teşekkür mektubu devamında ise, “Bu nedenle bu neticeyi sizlerin müşterek ve ses getirici beyanlarınıza borçluyuz; Vakfın Yönetim Kurulu başkanı olarak, kamuoyu önünde tüm Bolu Halkına teşekkürlerimi sunuyor; bu gibi anlarda yönetimin başı olarak size müracaat etme mecburiyetinde kaldığım için özür diliyorum. Allah sizden razı olsun! Bu son olay, Bolu Halkının İzzet Baysal'ın eserlerine sahip çıkışının ikinci mühim örneği olmuştur” dedi.

“TEK ÇAREYİ, SORUNU BİR BİLDİRİ İLE BOLU HALKINA DUYURMAKTA BULDUM”

Baysal mektubunda ayrıca, 2015 yılında Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinin boşalması olayı gibi üzücü bir olay yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Acil servis, yoğun bakım, ameliyathaneler gibi, o zamana kadar güzel hizmetler veren birçok bölümün kapandığını gördük. Yanlızca Poliklinikler, o da sadece bazıları, hizmet verebilir durumda kaldılar. Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerini Kamu Hastahaneleri Birliğine bıraktığı dönemlerdi. Bolu ilimizde de bu görev, kuruluş gereği olarak, Bolulu olmayan bir Sekreterliğe bırakıldı. O zamana kadar Bolulu bir Başhekimin yönetiminde, her bölümü ile verimli olarak çalışan bu kıymetli eser, Kamu Hastahaneler Birliği Sekreterliği döneminde yukarıda değindiğim zafiyeti yaşadı. Durumu Ankara’ya kadar giderek, zamanın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ’a bizzat ilettim. Beni ayakta karşılıdığında söylediği, hatırımda kalan şu cümlesi hala iftihar vesilemdir: Nüfus itibari ile, ülkenin illeri arasında, Sağlık Hizmetlerinde Bolu’yu birinci sıraya taşıyan yaptığı eserlerle rahmetli İzzet Baysal’dır. Ona Bakanlık olarak ne kadar teşekkür etsek azdır” demişti. Buna rağmen - Kamu Hastaneler Birliğinin yaratıcısı zaten kendisi idi - sistemin başlangıçta zafiyetleri olabileceğinden, bunun zamanla düzeleceğinden bahsettiler. Sağlık bakanlıktan netice alamadan ayrıldım. Yine tek çareyi, sorunu bir bildiri ile Bolu Halkına duyurmakta buldum. Bildirim 13.11.2015 tarihlidir ve tüm yerel basınımızda baş sayfalarında, ‘Eserlerine Sahip Çıkıyoruz’ gibi manşetlerle 20.11.2015 tarihinde yayınlamıştır. Bu üzücü haber tüm Bolu halkını etkilemiş ve bildirimden birkaç gün sonra, 70'i aşkın Sivil toplum örgütü yönetici ve üyelerinin, baba bildikleri İzzet Baysal'ın sağlığında Bolu’ya ilk mühim armağanı olan bu hastane önünde toplanarak tesisin tekrar yaşatılır hale gelmesini istemeleri ve hastanenin dağılışını protesto etmeleri yeterli olmuştur.

Bu protestonun sonucunu bilmeme rağmen, bununla yetinmedim, Bolu Sağlık Müdürü değerli Sayın Muhammed Emin Demirkol’u telefonla arayarak ona sordum. Sizler de arayarak kendisinden teyit edebilirsiniz. O tarihten fazla geçmeden, Bolu’nun, Üniversite Hastaneleri dahil tüm sağlık kuruluşlarının afiliasyon görevi Bolu Sağlık Müdürlüğü’ne devredilmiş ve Müdürümüz de bana, o telefonda hastanenin son durumu hakkında sorduğum soruya şu cevabı vermiştir: Şu an da, bazı yeni cihazların da ilavesi ile, Bolu İzzet Baysal Hastanemiz kuruluşundaki tüm üniteleri tam kadro faaldir ve ülkenin bir çok hastanesinde olmayan yeni birimleri ve yatak doluluğu ile halkımızın hizmetinde çalışmaya devam etmektedir.Bu, Boluluların İzzet Baba’larının eserlerine topluca sahip çıktıklarının ilk örneğidir ve ‘sahip çıkışlığın ilki olduğu için’ gereken yerlerde Boluluların devreye gireceğinin kanıtı olmuştur.”

“BOLU HALKINA BİR KERE DAHA SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM”

Baysal teşekkür mektubunun sonunda ise, “O tarihlerde onlara yapmayı unuttuğum teşekkür için özür diliyor, bu günlerde yaşadığımız ikinci sahip çıkma örneği vesilesi ile tüm Bolu Halkına bir kere daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her vesilede bu bildirilerimi, hem de çok çarpıcı şekilde Bolu halkına duyurmama vesile olan tüm yerel basın ve yayın organlarına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 16:04