Ahmet Baysal’dan lise birincilerine mektup

Haber: Ceylan Beykoz

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde liselerde birinci olanlar için düzenlenen İzzet Baysal Vakfı Başarı Ödülleri töreni Bolu protokolü, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı birer konuşma yaparak başarılı öğrencileri kutladılar. İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman ise vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yaman ayrıca İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ın gençlere mesajı da okundu. Ahmet Baysal başarılı öğrencilere gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi: “Koranavirüs nedeniyle bulunduğumuz Darüşşafaka Rezidanstan dışarıya çıkamıyoruz. Bu nedenle ben de sizlerin sevincine bu mesajla katılmak istiyorum. Vakfımızın Genel Sekreterinden aldığım bilgiye göre Sayın Valimizin bilgisi ve önerileri doğrultusunda salgın hastalık nedeniyle, ilçelerimizdeki 27 liseyi birinci olarak bitirenlere ödülleri Üniversitedeki Vakıf büromuzda 05.06 Ağustos 2020 tarihlerinde verilmiştir. Bu gün Bolu merkezde bulunan 22 liseyi birinci olarak bitiren siz değerli gençlerimize vakfımızın ödülleri verilecektir. (Bir gram altın, takdirname,60x90 Türk Bayrağı, Nutuk ve Vakıf yayınları) Ödüllerimiz mütevazi ama manevi değerleri yüksektir.

“BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM”

Sevgili gençler, 4 yıllık bir zorlu süreç sonunda elde ettiğiniz ‘Okul Birinciliği’ başarınızı kutluyorum. Bundan sonraki hem eğitim hem de özel yaşantınızda da başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Ayrıca girdiğiniz Üniversite sınavında aldığınız puanlarla istediğiniz bölümlere girmenizi ve burada da başarılarınızın devamını diliyorum.

Sizlerin yetişmesinde her türlü fedakârlığı yapan anne babaları böyle çalışkan ve başarılı evlatlara sahip oldukları için kutluyorum. Ve.. Öğrencilerimizi yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, Milli Eğitim Müdürümüzü, yardımcılarını, okul müdürlerini ve tüm çalışanlarını tebrik ederim. Atatürk’ün dediği gibi ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ cümlesini hatırlayarak eserlerinizle ne kadar övünseniz azdır. Bolu’ da eğitimde başarının artması için her türlü çalışmayı yapan, Okullarımızın birçoğunun güçlendirilmesini gerçekleştiren Valimizi, eğitime katkı verenleri ve tüm yardımseverleri kutluyorum.

Vakfımızın Kurucusu amcam İzzet Baysal’ı sevgi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad Mekânı cennet olsun. Zira yapılan bu törenin gerçek mimarı odur, Hepinize katılımınız için teşekkür ederim. Gençler yolunuz açık şansınız bol olsun. En derin sevgi ve saygılarımla.”