Ahmet Baysal’dan Özcan’a ziyaret

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart yerel seçimlerini kazanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a İzzet Baysal Vakfı’ndan Çarşamba günü öğleden sonra tebrik ziyaretinde bulunuldu. Gerçekleşen ziyarette İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve mütevelli heyeti üyeleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak, başarılar diledi. Belediye Başkanı Tanju Özcan’da ziyaret dolayısıyla Vakıf Başkanı Ahmet Baysal ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, İzzet Baysal Vakfı’nın her zaman emrinde olduğunu ve Bolu için birlikte çalışacaklarını söyledi.